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【文化普拉斯】承載土地與歷史記憶 透過《臺灣原住民文學選集》認識台灣

2025/3/24 16:06（3/24 16:12 更新）
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作家孫大川（左）推出「臺灣原住民文學選集」，收錄多位原住民作家的作品，盼讓原住民用主流文字與主流對話。中央社特約編輯艾昀熹攝 114年2月25日
作家孫大川（左）推出「臺灣原住民文學選集」，收錄多位原住民作家的作品，盼讓原住民用主流文字與主流對話。中央社特約編輯艾昀熹攝 114年2月25日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：孫大川／作家、山海雜誌社創辦人

主題：從山海雜誌到原住民書寫計畫30年

身為從小生長在台東部落的卑南族原住民，作家孫大川見證族人外移及傳統祭典消逝，讓他意識到文化傳承的重要。自比利時留學歸國後，他創辦「山海雜誌社」，希望能透過文學記錄歷史，並提供原住民發聲管道，讓原住民能透過主流文字，介入台灣書寫世界。

本集文化普拉斯，孫大川將分享他踏上文學工作的歷程，從在部落生活的童年記憶、創辦山海雜誌社的經過，到出版「臺灣原住民文學選集」的原因。收聽本集普拉斯，帶您從原住民的視角更了解這片土地。

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：蔡明珊、艾昀熹｜文字編輯：艾昀熹
開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ孫大川】

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▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

影片來源：中央社
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