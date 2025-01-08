孫大川、沈冬「以歌傳史」演唱會 為台灣留聲

（中央社記者邱祖胤台北8日電）一場演唱會可以是萬人爭睹的流行盛宴，也可以是回首記憶、見證歷史的沙龍迴音，前監察院副院長孫大川及音樂學者沈冬將在台北華山文創園區舉辦小型演唱會，為家族獻聲、為台灣留聲。

孫大川、沈冬今天出席「以歌傳史－華山大客廳」茶會，發起人、台灣文創董事長王榮文表示，孫大川的好歌喉在藝文圈傳誦已久，只要有孫大川在的場合，歌就變得很有生命力，一次在李家維教授家中聽到孫大川用歌聲敘述他的部落故事，彷彿打開一部流動的家族史，同一場合沈冬在背後應和，如天作之合。王榮文於是思考，何不將這樣的對話變成一場家族記憶的盛會。

製作人熊儒賢表示，她在和孫大川、沈冬討論的過程中，發現兩位前輩就像騎重型機車的少年少女「一路往前衝」，而整個演唱會的概念，「家」的畫面是清楚的，「我覺得台灣有這樣的大人很棒，我們可能對當前很多事感到失望、迷惘，但忽然看到很棒的大人，就會燃起希望」。

孫大川表示，他一直希望原住民有機會介入台灣書寫，從1993年創辦「山海文化雜誌」，到後續出一系列原住民文學書籍，就是希望讓原住民透過書寫「知道自己是誰」，但在這個過程中，他更不希望原住民的聲音消失。

「我寫了好幾篇文章都在談用筆來唱歌，我們的傳統就是一個不被文字捆綁的傳統，這個傳統不能因為進入書寫世界以後，就把聲音世界給忘了。」孫大川表示，「我們要讓我們的歷史可以用聲音來感知。」

沈冬是台大中文系博士，對中國音樂史及音樂理論如數家珍，發表超過50篇論文及研討會文章。沈冬表示，要不是有這樣一群人在，是不可能把她的研究變成一場真實的音樂會。

沈冬表示，「我的父母親都是從中國大陸來的，這些渡海時代的聲音非常多元豐富，有對台灣的想像，有對中國的懷念，我要做的就是歌唱的『大江大海』」。

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沈冬認為，每一首歌都是一段生命的縮影，是大時代小人物對生活的頌歌，「這些歌不但是父母給我的養分，也是人與人之間共同呼吸的紐帶，它能跨越時空，連結情感，帶給人們無盡的希望與慰藉」。

「以歌傳史－華山大客廳」計畫傳承世代之聲，孫大川「家族留聲」演唱會於10日晚間7時登場，沈冬「歌唱台北人」演唱會於11日晚間7時演出，地點在台北華山文創園區中3館2樓拱廳。（編輯：張雅淨）1140108