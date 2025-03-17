【文化普拉斯】從流氓印象到藝術表達 台式刺青踏足國際

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：王寶兒／中央社記者

主題：文化+雙周報【第176期】台灣畫皮錄

去年年底世界棒球12賽，台灣隊投手林昱珉不僅表現亮眼，身上大片刺青也成為花絮焦點。為林昱珉刺青的刺青師彫富，走過客人多是流氓的時代，將日式傳統紋身融合台灣文化元素，發展出台式刺青，2名兒子也繼承衣缽，以「彫富一門」踏足國際。而野点總監張玉音，企劃主編口袋書《刺花》，收錄12名台灣刺青師認領圖，讓刺青師能透過小書介紹自己的風格，也告訴世界這是台灣刺青。

本期節目，中央社記者深入採訪雕富及張玉音，了解他們對刺青文化的喜愛及他們推廣台灣刺青的方式。收聽本集 《文化普拉斯》，帶您一同探索台式刺青的美學與文化！

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：王昱文｜文字編輯：艾昀熹

開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ王寶兒】

▶「文化普拉斯」FB圈粉：搜尋 文化普拉斯

▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com