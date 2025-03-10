【文化普拉斯】流浪印尼60天 「人之島」舞出自我認同之旅
2025/3/10 15:24（3/10 15:34 更新）
主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：王宇光／編舞家、微光製造藝術總監
主題：我的身體在島嶼之間流浪
「在海中，每一條真正的大魚，他的背上會刻著一個漁人的名字。」這個傳說，讓編舞家王宇光，背著釣竿，遠赴印尼獨旅60天，只為了找到一隻刻著自己名字的魚。過程中，穿梭多個島嶼間感受的文化衝擊，與對自己是誰的對話與提問，也讓他將這段迷惘編進最新作品「人之島」。
本集文化普拉斯，王宇光將分享他的舞蹈之路，從對舞蹈的熱愛、踏入編舞領域的原因，到在舞蹈作品「人之島」中設計的各項巧思。收聽本集普拉斯，帶您了解這段尋找自我的旅程。
後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：黃永嵊｜文字編輯：艾昀熹
開場音樂演奏：邱景珩
立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ王宇光】
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影片來源：中央社
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