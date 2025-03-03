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【文化普拉斯】演而優則導？何潤東與溫昇豪挑戰演員的無限可能

2025/3/3 16:13（3/3 17:47 更新）
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何潤東擁有25年演員資歷，當他捲起袖子當起導演，改用鏡頭說出他想要說的人生故事，實踐的是更宏大的影視夢。（圖片提供：大川大立）
何潤東擁有25年演員資歷，當他捲起袖子當起導演，改用鏡頭說出他想要說的人生故事，實踐的是更宏大的影視夢。（圖片提供：大川大立）
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：洪素津／中央社記者

主題：文化+雙周報【第173期】當演員不再是演員

演員何潤東近年來斜槓當起導演，運用25年來累積的演員養分，實踐自己的影視夢，並在2018年推出處女作「翻牆的記憶」，一戰成名獲得金鐘獎最佳導演獎，近期則執導新劇「不如海邊吹吹風」。演員溫昇豪搭上偶像劇末班車爆紅，有感台劇沒落，在處女作「整形過後」中，扛起監製工作，不僅自掏腰包扛風險，也周旋於劇組和投資方間，盼把台劇推至國際，努力編織出自己的夢想。

本期節目，中央社記者深入採訪演員何潤東和溫昇豪，了解他們如何將演員經歷轉化為導演與監製的養分，為影視產業開創新可能。收聽本集 「文化普拉斯」，帶您直擊演員從幕前走到幕後的精彩蛻變！

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：黃晴｜文字編輯：艾昀熹
開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ洪素津

▶「文化普拉斯」FB圈粉：搜尋 文化普拉斯
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

影片來源：中央社
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