【特派談新事】川普2.0關稅壓力來襲 中國將服軟或反擊？

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主持人：朱建陵／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任

與談人：邱國強／中央社駐北京記者

主題：中國對美關稅政策應對策略

美國總統川普就任以來，對中國加徵10%關稅，許多人關心是否將引發新一波美中貿易戰？中國近年經濟成長持續放緩，若美方再次加徵關稅，中方是否會服軟？抑或是早有反制手段？本集「特派談新事」邀請中央社駐北京記者邱國強，解析中國對川普關稅政策的看法，以及可能採取的應對策略，帶您深入了解美中經貿角力的最新發展！

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：黃晴｜文字編輯：艾昀熹

立即收聽：【特派談新事｜ 2025.02.26】

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