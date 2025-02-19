川普關稅威脅如拋震撼彈 加拿大企業尋求突圍之道

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（中央社蒙特婁18日綜合外電報導）美國總統川普威脅對進口商品加徵關稅，猶如對加拿大拋出震撼彈，迫使企業重新審視對美國市場的依賴，令許多產業頭疼不已，正設法尋求突圍之道。

加拿大商會（Canadian Chamber of Commerce）副會長霍姆斯（Matthew Holmes）告訴法新社：「這簡直讓人措手不及，這種不可預測性與不確定性令業界極度焦慮。」

他補充說：「這件事在加拿大引發熱議，認為我們無法再信任這段夥伴關係了。」

美國總統川普本月稍早宣布對加拿大和墨西哥進口商品加徵25%關稅，隨後又給予30天緩衝期。

儘管暫緩實施，加拿大企業仍憂心不已，因為加拿大出口產品有超過75%銷往美國，業者擔心貿易戰恐導致經濟衰退，數以十萬計民眾恐失業。

霍姆斯表示，加拿大必須為關稅措施做好準備，包括消除省與省之間的貿易壁壘並拓展出口市場，「我們得做好準備，建構基礎設施和合作關係，現在就要開始動起來」，否則加拿大企業將「真的、真的完了」。

根據最新調查，9成加拿大民眾都認同有必要減少對美國的貿易依賴。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）近日在多倫多召開高峰會，邀集企業領袖共同商討促進加拿大經濟發展的方法，其中包括消除省與省之間的貿易壁壘、拓展出口市場、提升生產力等。

不過，多倫多大學（University of Toronto）經濟學教授吉勒佐（Robert Gillezeau）看來，這目標知易行難。

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他受訪時說，「兩國間的經濟密不可分，年度貿易總額超過1兆美元」，指出加拿大與美國相鄰且長期關係良好，進而發展出如此緊密的關係。

吉勒佐進一步分析，對某些產業而言，或許比較容易脫離美國市場，但對其餘產業來說將是場災難。（譯者：張茗喧/核稿：徐睿承）1140219