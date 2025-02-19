川普貿易戰 陳博志：對等關稅策略威嚇成分高【專訪】

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（中央社記者唐佩君台北19日電）美國總統川普將祭「對等關稅」，總統府資政陳博志表示，對等關稅並非「最適當」關稅，威嚇成分較高。他認為川普2.0的起手式，令世界情勢比8年前稍悲觀，但以台灣人的靈活多樣式，應該比其他國家更有能力走出不同的路。

陳博志是台大經濟系名譽教授，台灣智庫榮譽董事長、前經建會（目前改制國發會）主委，為台灣重量級經濟發展與國際金融專家，日前接受中央社專訪，針對川普2.0經濟議題發表看法。

川普13日要求財政部等相關部會，全面檢視貿易夥伴對美國實施的「不對等」措施，包括關稅、增值稅等歧視性稅收、補貼、匯率操控、繁瑣監管、市場准入限制等，稱美國「不會再容忍」。

陳博志指出，川普要利用關稅對付各國的策略引起不少評論及恐慌，但川普並未具體說清楚要怎麼做，連他真正的目的也有不同的猜測，大家猜想的或他暗示的有些可能做法，不只傷害其它國家和世界經濟，對美國也不見得有利。

他認為，川普關稅政策主張看起來有點粗糙的可能原因，是他這些說法的主要目的是「威嚇」，從而讓各國配合他做出改變。

台灣智庫榮譽董事長陳博志。（中央社檔案照片）

例如川普提出「對等關稅」，概念上可簡化為「你課我多少稅，我就課你多少稅」，但這樣像是小孩打架，你打我一下，我回打你一下，但世界第一大國、厲害的大人打架只有這樣嗎？攻擊一定是直指對方要害。

陳博志分析，在國際上往往一個國家大量進口的東西，通常就不會大量出口，所以這種情況去課高關稅沒有用，而且用對等還失去主動性，美國是第一強權，當然可以計算出要祭出多少稅率，對自己最有利或會讓另一個國家痛，所以川普對等關稅的議題感覺是威嚇性的力量很強。

陳博志強調，對等關稅離「最適當」的關稅很遠，對等關稅是對每種產品都對等？或對每個國家分別對等？並未講清楚，但都不恰當且違背世界貿易組織（WTO）最惠國待遇原則。

他表示，若不管國際規範，為求本國最大利益，對各國各產品都有不同的最適關稅率，但一昧用外國的關稅率來做自己的稅率，除非只是要逼對方降稅，否則就是不智的想法。

例如若A國想要逼B國降稅，會鎖定對方較會受傷的產品下手，而不是找相同產品，相同產品有時對方根本沒出口，課再高的稅也傷不了對手。

假設川普的對等關稅標的是產品，台灣對美國汽車課高關稅，所以按照想法是美國要對台灣汽車同樣課高關稅，但問題是台灣非主要汽車出口國，對手會這樣設計關稅政策嗎？

陳博志指出，再進一步試想，即使A國用對手平均關稅率（無論怎麼平均）做為向B國課稅率或平均稅率，恐也有問題，即忽略了產品結構的問題，因有些國家大量進口原物料和零組件，其稅率就會較低。

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而且對等關稅實務上還面臨行政困難問題，川普將對每個貿易夥伴量身定制「對等關稅」，每國關稅都不一樣，造成一個產品進口時，可能100國家都有不同的關稅，或是廠商從A國先出口到B國，美國海關要去查所有產品適用怎樣的稅率，根本疲於奔命。

至於未來的世界經濟情勢，陳博志認為很多人從川普難以預測的行動，對未來看法傾向悲觀，恐連帶影響台灣，目前看起來，世界情勢雖比8年前稍悲觀一點，但他樂觀認為，以台灣人的靈活多樣式，應該比別人更有能力走出不同的路。（編輯：吳協昌）1140218