川普若加徵日本車關稅 分析估日本GDP恐減0.2%

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本汽車業對美國總統川普將加徵進口汽車關稅屏息以待，假設日本車屆時被課徵25%關稅，根據日本經濟學家估算，可能在2年內造成日本實質國內生產毛額（GDP）下降0.2%。

日本樂天證券首席策略分析師窪田真之今天在日本經濟新聞刊出的投稿指出，川普表示最快4月預計對進口汽車加徵關稅，「（稅率）可能達25%左右」。

文章指出，儘管目前仍不清楚對象國家等細節，但根據日本野村綜合研究所經濟學家木內登英試算，如果美國對日本汽車課徵25%關稅，日本實質GDP將在2年內下降約0.2%。

日本2024年對美汽車出口總額逾6兆日圓（約新台幣1兆2414億元），相當於日本名目GDP的1%。木內說，「目前日本潛在經濟成長率約0.5%，一旦發動（加徵關稅）的話，將對經濟帶來重大影響」。

雖說日本早已取消對進口車課徵關稅，但也未必能在川普政府的關稅措施下倖免。

日本雖然未對進口車課徵關稅，但相較高峰期，美國車進口到日本的數量已銳減約9成。根據日本政府財務省公布的貿易統計，美國2024年共出口1萬6074輛汽車到日本，數量大約是1995年銷日高峰期的1/10。

日本從1965年開始實施自小客車自由進口，階段性調降關稅，最後在1978年時完全取消汽車及其零組件進口關稅。目前不光是美國，全世界所有國家進口汽車到日本都免關稅。

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根據調查，美國目前對進口自小客車課徵2.5%關稅、歐盟課徵10%關稅，及中國課徵15%關稅。

面對美國車銷日數量逐年減少，美國歷屆政府都對日本的安全認證標準及提供燃料電池車補助等作法提出批評，認為是美國車擴大出口的「非關稅壁壘」。（譯者：黃名璽）1140219