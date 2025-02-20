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日媒：日本經產大臣擬訪美 要求豁免鋼鋁關稅

2025/2/20 11:51
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（中央社東京20日綜合外電報導）共同社引述日本政府相關人士披露，經濟產業大臣武藤容治正在協調前往美國，要求川普政府把日本排除在加徵鋼鐵、汽車等進口商品關稅的措施之外。

川普（Donald Trump）10日宣布，將在3月12日起對進口鋼鐵和鋁材課徵25%關稅。而武藤正在評估於關稅措施生效前訪美的可能性。

美國聯邦參議院本月18日通過華爾街富豪盧特尼克（Howard Lutnick）出任商務部長的人事案。報導指出，武藤可能會與盧特尼克在內的美國政府要員舉行會談。

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關於鋼鐵及鋁，武藤屆時預計主張日本出口美國國內無法取得的高性能產品，若日本在這方面獲得豁免，將符合美國利益。

日本內閣官房長官林芳正本月12日表示，有關川普宣布將對進口鋼鋁課徵25%關稅，日本政府已透過外交管道提出要求，希望將日本排除在適用範圍外。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1140220

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