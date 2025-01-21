人民幣貶值對抗川普關稅？ 美媒：中國展開討論

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（中央社台北21日電）美國第47位總統川普宣誓就職。為應對可能的關稅戰，華爾街日報報導，接近中國決策層的人士透露，北京方面正在展開一場內部討論，焦點是允許人民幣貶值多少。

2018年，川普（Donald Trump）的第一個總統任期內打響上一輪中美貿易戰，中國讓人民幣貶值約13%，以回擊川普的關稅行動。人民幣貶值讓中國出口商品變得更便宜。

中國這一策略激怒了川普，讓美國政府在2019年將中國列為匯率操縱國。但對於中國而言，人民幣貶值起到緩衝作用。

報導指出，這一次情況更為複雜。人民幣無法不受市場壓力影響，中國人民銀行（中國央行）已不得不讓人民幣貶值，這是中國經濟不景氣的結果，也是市場預料美中之間將出現更多摩擦使然，形容「這對中國政府使用人民幣抵抗美國關稅形成制約」。

報導指出，一個主要由支持市場化的官員和政府經濟學家組成的陣營認為，中國央行應該進一步放手，讓市場推動人民幣走低，這樣中國央行就能從捍衛人民幣匯率的工作中解放出來，從而專注通過降息等貨幣政策刺激經濟成長。

另一方面，負責維護金融穩定的官員組成的另一陣營認為，這種做法風險太大，擔心在銀行系統試圖獲得更多流動性支持的情況下，無論政府希望用多麼漸進和有序的方式引導人民幣貶值，都將導致資本外流。

報導指出，過去一年，中國國家主席習近平呼籲建立強大貨幣，將中國打造成金融超級大國。去年12月舉行的確定2025年經濟議程的高層會議重申保持人民幣匯率穩定的官方口號，同時承諾加大對經濟的政策支持。

報導認為，這一次，習近平已發出希望人民幣保持堅挺的訊號。

過去幾週，中國央行試圖讓人民幣兌美元穩定在當前約7.33元的水準，這比2018年年初的水準貶值了約11%。

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外交關係協會（Council on Foreign Relations）資深經濟研究員塞瑟（Brad Setser）與其他分析人士認為，如果中國政府想讓人民幣匯率維持在某個水平，可以動用美元儲備。10年前，中國政府放鬆匯率管制曾導致人民幣持續貶值，中國央行花費了約1兆美元來支撐人民幣。政府還可以加大企業和個人將資金匯出中國的難度。

一些分析師表示，如果政府沒有實施干預，人民幣兌美元目前將在8元左右波動。他們表示，由於人民幣匯率從未由市場力量決定，因此很難估計其市場價值。高盛（Goldman Sachs）預計，到今年年中，人民幣兌美元將貶值至7.5元，為近20年來最低。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140121