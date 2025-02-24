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【文化普拉斯】張典婉「青春風正好」 刻畫客家青年造浪者的奮鬥與抉擇

2025/2/24 16:35（2/24 16:39 更新）
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報導文學作家張典婉推出新書「青春風正好」，刻畫日治台灣客家青年群像。中央社記者謝佳璋攝 114年2月12日
報導文學作家張典婉推出新書「青春風正好」，刻畫日治台灣客家青年群像。中央社記者謝佳璋攝 114年2月12日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：張典婉／報導文學作家

主題：日治時期客家青年群像

日治時期，一群充滿正義感與行動力的台灣客家青年，曾在時代變遷中掀起巨浪。作家張典婉的新書 「青春風正好」 ，深入描繪日治時期台灣客家青年的奮鬥與抉擇，透過一段段人物故事，拼湊出那個動盪年代的青春群像。

本集文化普拉斯，張典婉將分享她投身人物書寫的原因及新書的創作歷程，帶領我們走進百年前的台灣，回顧這群「造浪者」如何在亂世之中堅持理想？收聽本集節目，一起感受那段 「青春風正好」的風華歲月！

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：蔡明珊｜文字編輯：艾昀熹
開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ張典婉

▶「文化普拉斯」FB圈粉：搜尋 文化普拉斯
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影片來源：中央社
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張典婉「青春風正好」書寫客家青年群像 細數百年前造浪者
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