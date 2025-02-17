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【文化普拉斯】打斷手骨顛倒勇！化病痛為藝術療癒世界

2025/2/17 15:58（2/17 16:05 更新）
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病痛昇華藝術，創作出深刻作品；病痛束縛了身體，卻釋放了靈魂。（中央社製圖）
病痛昇華藝術，創作出深刻作品；病痛束縛了身體，卻釋放了靈魂。（中央社製圖）
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：趙靜瑜／中央社記者

主題：文化+雙周報【第174期】痛並創作著—當疾病成為藝術的脈搏

作曲家張玹因恐慌症所苦，病發初期正逢彰化敦仁醫院邀請他為病患創作低刺激音樂，與病患的相似經歷，使他能夠共感，最終完成專輯《安土》。漫畫家M蜥結合自身聽障與初戀挫折經驗，融入台灣陰廟文化，將漫畫作為表達自我的管道，近期作品《要是未曾相遇就好了》登上國際漫畫平台，並計畫推出單行本、影集及電影授權。

本期節目，中央社記者深入採訪兩位創作者，他們雖然身患疾病，卻將疾病視為創作的養分，透過創作道出自己的故事，也帶給人們療癒。收聽本集 《文化普拉斯》，帶您一同感受藝術的真實與動人之處！

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：王昱文｜文字編輯：艾昀熹
開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ趙靜瑜】

▶「文化普拉斯」FB圈粉：搜尋 文化普拉斯
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

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關於傷痛、療癒與藝術的那些事與恐慌共存、為病友營造一方安土 作曲家張玹的自我療癒之旅聽障經歷成逐夢契機 M蜥以漫畫發聲
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