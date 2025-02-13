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台新藝術獎公布入圍名單 關注族群及跨國意識

2025/2/13 19:13（2/13 19:31 更新）
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第23屆台新藝術獎公布入圍名單，今年15組入圍作品中，包含7組視覺藝術、8組表演藝術展演作品。圖為入圍作品、編舞家王宇光創作的「人之島」。（微光製造提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年2月13日
第23屆台新藝術獎公布入圍名單，今年15組入圍作品中，包含7組視覺藝術、8組表演藝術展演作品。圖為入圍作品、編舞家王宇光創作的「人之島」。（微光製造提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年2月13日
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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）台新藝術獎公布第23屆入圍名單，包括「大家都來看你了—倪祥個展」等15組作品，將角逐年度「視覺藝術獎」、「表演藝術獎」以及不分類的「年度大獎」等三大獎項。

根據台新藝術基金會今天發布的新聞資料，今年15組入圍作品中包含7組視覺藝術以及8組表演藝術展演作品，內容豐富多元，從回探個人生命歷程及價值，延伸至家族與在地觀察及反思，更觸及國族定位與文化認同。

入圍名單中視覺藝術類包括「大家都來看你了—倪祥個展」、「花蓮地震寫生團畫展」、葉偉立「美術館迪斯可計畫─北投複寫本」、「起始的地方—謝牧岐個展」、「阮英俊個展：越南移民花園－靜默歷程」、張立人「戰鬥之城．終」以及「橫山豐水—陳亮璇個展」。

表演藝術類包括劉奕伶「Turn Out」、王宇光「人之島」、稻草人現代舞蹈團「有可能，但現在不行」、林靖雁「時間就像是從來沒有消逝過」、不二擊聲音製造所「寄聲之廟」；國家兩廳院、瑞士洛桑維蒂劇院與里米尼紀錄劇團合作的「這不是個大使館」。

另外還有窮劇場「暗夜．腹語．鬼托邦」以及末路小花 X許芃「睡在風景畫旁勤儉打呼的鼠婆太，但實際上沒有風景畫！」等共15組作品。

台新藝術獎「視覺藝術獎」及「表演藝術獎」獎金各100萬元，不分類的「年度大獎」獎金150萬元。

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今年評選團成員包括阮慶岳、林怡秀、孫平、陳品秀、許仁豪、張韻婷、張又升、張尹芳以及鄭勝華等9位提名觀察人，歷經2024年全年度展演觀察、評論書寫、每季獨立提名到複選會議的共議討論，決定出入圍名單。

15組入圍作品將於5月下旬進行決選，並於5月24日頒獎典禮現場揭曉三大獎項得主，當天同時於台新藝術基金會官網及臉書直播。台新藝術基金會將於4月到5月期間規劃藝術獎影像展、藝術家見面會以及「我心目中得主」等網路票選活動等，歡迎觀眾踴躍參與。（編輯：李亨山）1140213

#台新藝術獎
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#劉奕伶
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