【文化普拉斯】從餐旅到文學 透過《北山時雨》來一場京都之戀
2025/4/7 16:39（4/7 16:46 更新）
影片來源：中央社
主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：王琦玉／時藝集團餐旅長、作家
主題：我在前往京都的路上寫小說
資深餐旅業專業經理人王琦玉，疫情期間被困在上海，讀了許多書，看了許多日劇，忽然心生寫小說念頭，融合自身豐富餐旅經驗與台日兩地人情故事，虛構一段京都前妻的故事，寫成長篇小說「北山時雨：我的京都前妻懷孕了」，「看了會餓，讀了會醉」是他對這本小說的最高期待。
本集文化普拉斯，王琦玉將分享他如何從餐旅業跨界文學，以及他在餐旅業的豐富經驗，讓幽婉濛昧的愛情主線之外，故事也穿梭百年料亭、巷弄食肆，暢享天堂盛宴。收聽本集普拉斯，帶您一同陷入一場令人耽溺而迷醉的京都之戀！
後製團隊：中央社影音中心
影音編輯｜文字編輯：黃永嵊
開場音樂演奏：邱景珩
立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ王琦玉】
▶「文化普拉斯」FB圈粉：搜尋 文化普拉斯
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com
- 【文化普拉斯】從餐旅到文學 透過《北山時雨》來一場京都之戀2025/04/07 16:39
- 2025/03/31 19:11
- 2025/03/28 17:36
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
【文化普拉斯】跑遍全台灣演布袋戲 王英峻砍掉重練「叫我第一名」