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【文化普拉斯】從餐旅到文學 透過《北山時雨》來一場京都之戀

2025/4/7 16:39（4/7 16:46 更新）
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影片來源：中央社

主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：王琦玉／時藝集團餐旅長、作家

主題：我在前往京都的路上寫小說

資深餐旅業專業經理人王琦玉，疫情期間被困在上海，讀了許多書，看了許多日劇，忽然心生寫小說念頭，融合自身豐富餐旅經驗與台日兩地人情故事，虛構一段京都前妻的故事，寫成長篇小說「北山時雨：我的京都前妻懷孕了」，「看了會餓，讀了會醉」是他對這本小說的最高期待。

本集文化普拉斯，王琦玉將分享他如何從餐旅業跨界文學，以及他在餐旅業的豐富經驗，讓幽婉濛昧的愛情主線之外，故事也穿梭百年料亭、巷弄食肆，暢享天堂盛宴。收聽本集普拉斯，帶您一同陷入一場令人耽溺而迷醉的京都之戀！

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯｜文字編輯：黃永嵊
開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ王琦玉】

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▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

資深餐旅業專業經理人王琦玉，疫情3年期間融合自身豐富餐旅經驗與台日兩地人情故事，虛構一段京都前妻的故事，寫成長篇小說「北山時雨」，盼讀者「看了會餓、讀了會醉」。中央社記者謝佳璋攝 114年3月6日
資深餐旅業專業經理人王琦玉，疫情3年期間融合自身豐富餐旅經驗與台日兩地人情故事，虛構一段京都前妻的故事，寫成長篇小說「北山時雨」，盼讀者「看了會餓、讀了會醉」。中央社記者謝佳璋攝 114年3月6日
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