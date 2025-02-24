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餐旅經理人王琦玉寫小說 盼讀者看了會餓讀了會醉

2025/2/24 20:13（2/24 21:01 更新）
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資深餐旅業專業經理人王琦玉（圖）疫情期間被困在中國上海，他融合餐旅經驗，將自身對日本京都的觀察化為虛構故事，寫成長篇小說「北山時雨」，24日在台北舉行新書發表會。中央社記者邱祖胤攝 114年2月24日
資深餐旅業專業經理人王琦玉（圖）疫情期間被困在中國上海，他融合餐旅經驗，將自身對日本京都的觀察化為虛構故事，寫成長篇小說「北山時雨」，24日在台北舉行新書發表會。中央社記者邱祖胤攝 114年2月24日
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（中央社記者邱祖胤台北24日電）資深餐旅業專業經理人王琦玉，疫情3年期間融合自身豐富餐旅經驗與台日兩地人情故事，虛構一段京都前妻的故事，寫成長篇小說「北山時雨」，盼讀者「看了會餓、讀了會醉」。

新書發表會，今天在台北舉行。

王琦玉說，每個人對旅行、美食的感覺都不同，體驗過後所留下的回憶都是獨一無二的，就跟感情一樣，每一段都無可取代，他就曾跟某個朋友表示「你的前妻不錯啊，怎麼會離婚」，對方卻回「你覺得不錯你娶她」，王琦玉表示，「婚姻就像美食一樣，吃到自己嘴裡，只有自己知道是什麼滋味」。

王琦玉曾在瑞士米其林二星餐廳服務，上過法國葡萄酒大學，32歲就任職西華飯店，曾引進米其林三星主廚來台，自創飯店品牌「椿」獲頒多項飯店大獎；他同時也是將知名清酒品牌「獺祭」引進台灣的重要推手，現為時藝集團餐旅長。

王琦玉2012年事業遇瓶頸，自此經常前往京都自助旅行，至今已去過百次以上，王琦玉表示，每一個去過京都的人，都想要將京都占為已有，「京都就是有這種魅力，因為每次去的感覺都會不一樣」。

疫情期間，王琦玉被困在上海，讀了許多書，看了許多日劇，忽然心生寫小說念頭，於是將自身對京都的觀察化為虛構故事，完成「北山時雨」一書，副標題「我的京都前妻懷孕了」，引人遐想，但王琦玉至今仍是黃金單身漢。

「北山時雨」故事描述一名台灣人娶了日本妻子，離異後，妻子搬回京都娘家，主角為了挽回前妻的心，跑了一趟京都，卻意外發現妻子已懷孕。

王琦玉說，遇到這樣情況，男人內心必然五味雜陳，到底肚子裡的孩子是不是自己的，女方是否仍愛著自己，種種情況都會讓人陷入複雜情緒。

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寶瓶文化總編輯朱亞君表示，台灣寫飲食文學的人很多，但多半以散文方式表達，把飲食寫到小說裡的作家，有李昂與張郅忻，像王琦玉這樣從事餐旅業的人把自身豐富經歷融入小說中的寫法，可說非常少見而且難得。

朱亞君表示，王琦玉背後的餐旅知識太龐大了，對男女間的情愫刻畫又非常幽微細膩，他用小說家的筆，看向外在世界，再回過頭來探索內心世界，帶領讀者進行一場豐盛饗宴。（編輯：陳仁華）1140224

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