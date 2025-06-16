西班牙葡萄牙等地抗議過度旅遊 居民高呼「你度假我倒楣」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴塞隆納/馬德里15日綜合外電報導）南歐多座大城市今天有數以千計民眾上街抗議過度旅遊，示威活動主要在西班牙巴塞隆納舉行，抗議群眾朝商店櫥窗發射水槍、施放煙霧，高呼「你度假、我倒楣」。

路透社報導，群眾手持標語牌，上面寫著「大眾觀光扼殺城市」、「貪婪帶來毀滅」等口號。

抗議群眾在「南歐反過度旅遊」聯盟（Sud d'Europa contra la Turistitzacio，加泰隆尼亞語）下，加入葡萄牙和義大利團體的行列，主張失控的觀光導致住房價格高漲，迫使居民搬離自己的社區。

巴塞隆納有160萬人口，去年吸引多達2600萬名觀光客。

巴塞隆納當局表示，當地約600人參加示威，有些人發射水槍或施放彩色煙霧，並在商店櫥窗和旅館張貼寫著「社區自衛、遊客回家」的貼紙。

西班牙巴塞隆納民眾15日在奎爾公園抗議過度旅遊，舉著「恢復奎爾公園」的標語。（路透社）

示威者15日在巴塞隆納街頭施放彩色煙霧，舉起「立即減少旅遊」標語。（路透社）

西班牙其他城市也有類似示威活動，例如伊維薩（Ibiza）、馬拉加（Malaga）、帕爾馬（Palma de Mallorca）、聖塞瓦斯蒂安（San Sebastian）和格拉納達（Granada）。

在義大利，熱那亞（Genoa）、那不勒斯（Naples）、巴勒摩（Palermo）、米蘭和威尼斯等地也有人抗議。威尼斯抗議活動的主辦單位告訴路透社，當地人反對興建兩家約能增加1500個床位的旅館。

巴塞隆納市政府去年表示，將在2028年之前禁止公寓出租給觀光客，讓本地居民更容易在這個城市生活。

美聯社報導，在巴塞隆納抗議的馬蒂內茲（Andreu Martinez）說，隨著社區裡愈來愈多公寓被短期租給觀光客，他的房租漲了3成以上；此外還衍生連鎖效應，傳統店鋪逐漸被迎合觀光客的紀念品店、漢堡店、珍珠奶茶店取代。

馬蒂內茲說：「身為在巴塞隆納住了一輩子的居民，我們的生活到了盡頭…我們正被系統性地趕出去。」

西班牙當局正努力表明政府聽到大眾不滿的聲音，同時又不損害為國內生產毛額（GDP）帶來12%貢獻的旅遊業。

透過 Google News 追蹤中央社

今年歐洲的跨國旅遊支出預計將成長11%，達8380億美元，西班牙和法國都有望迎來破紀錄的觀光客人數。

葡萄牙里斯本預定今天下午也有抗議活動。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1140616