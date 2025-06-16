加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

以伊衝突投資人陷觀望 台股小跌23點收22049點

2025/6/16 13:42（6/16 13:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股集中市場指數16日終場下跌23.05點，收在22049.90點，成功守住22000點大關。中央社記者翁睿坤攝 114年6月16日
台股集中市場指數16日終場下跌23.05點，收在22049.90點，成功守住22000點大關。中央社記者翁睿坤攝 114年6月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北16日電）以伊衝突升溫，投資人陷觀望，台股集中市場指數今天終場下跌23.05點，收在22049.90點，成功守住22000點大關，成交值縮小至新台幣2884.64億元。

3大權值股漲跌互見，台積電終場下跌5元或0.49%，收在1025元；鴻海挫1.5元或0.96%，收在155元；聯發科上漲5元或0.4%，收1255元。

中東戰事引發能源供應中斷的擔憂，綠能股森崴能源今天上漲2.3元或2.76%，收在85.6元，雲豹能源也收紅。而伊朗威脅封鎖荷姆茲海峽，船隻恐繞道而行，可能推升運價吹漲風，航運族群長榮、慧洋-KY今天股價也上揚。

另外國際油價大漲，有助支撐石化品價格，塑化族群股價彈升，台塑、南亞今收盤股價漲幅皆超過2%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

第一金投顧資深協理留政鈺分析，以伊衝突升溫，投資人陷入觀望，今天台股成交量縮小到3000億元以內，相較13日美國道瓊工業指數大跌769點，台股今天僅下跌23點，尾盤甚至一度翻紅，表現算是相對抗跌。

留政鈺指出，現階段2大觀察重點，包括國際油價和央行動態，4月以來這波股市反彈，其中重要原因在於通膨下降，現在以伊衝突造成油價上漲，大家會擔心通膨再度點燃。其次，美國聯準會以及台灣、日本央行本週都將開會，利率動態將牽動股市。（編輯：潘羿菁）1140616

#央行
#美國聯準會
#台股
#慧洋-KY
#聯發科
#權值股
延伸閱讀
以伊衝突投資人陷觀望 台股小跌23點收22049點台股跌389點收19468點 失守10日線市場信心不足 台股收跌316點失守22000點
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中東戰事升溫 台股22000點高檔震盪
37
更多編輯台推薦新聞：