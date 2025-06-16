以伊衝突投資人陷觀望 台股小跌23點收22049點

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（中央社記者曾仁凱台北16日電）以伊衝突升溫，投資人陷觀望，台股集中市場指數今天終場下跌23.05點，收在22049.90點，成功守住22000點大關，成交值縮小至新台幣2884.64億元。

3大權值股漲跌互見，台積電終場下跌5元或0.49%，收在1025元；鴻海挫1.5元或0.96%，收在155元；聯發科上漲5元或0.4%，收1255元。

中東戰事引發能源供應中斷的擔憂，綠能股森崴能源今天上漲2.3元或2.76%，收在85.6元，雲豹能源也收紅。而伊朗威脅封鎖荷姆茲海峽，船隻恐繞道而行，可能推升運價吹漲風，航運族群長榮、慧洋-KY今天股價也上揚。

另外國際油價大漲，有助支撐石化品價格，塑化族群股價彈升，台塑、南亞今收盤股價漲幅皆超過2%。

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第一金投顧資深協理留政鈺分析，以伊衝突升溫，投資人陷入觀望，今天台股成交量縮小到3000億元以內，相較13日美國道瓊工業指數大跌769點，台股今天僅下跌23點，尾盤甚至一度翻紅，表現算是相對抗跌。

留政鈺指出，現階段2大觀察重點，包括國際油價和央行動態，4月以來這波股市反彈，其中重要原因在於通膨下降，現在以伊衝突造成油價上漲，大家會擔心通膨再度點燃。其次，美國聯準會以及台灣、日本央行本週都將開會，利率動態將牽動股市。（編輯：潘羿菁）1140616