東京「吉伊卡哇樂園」7月底開幕 預售票開放抽選

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（中央社記者戴雅真東京16日專電）以日本超人氣IP「吉伊卡哇」為主題的「吉伊卡哇樂園」，將於7月底在東京池袋開幕，預料將成為今年暑假的熱門旅遊景點。第一波預售票今天開始抽選，每個帳號上限4張。

「吉伊卡哇樂園」將於7月28日在東京池袋陽光城Annex開幕，是一個主打「能夠進入小可愛的世界」為主題的體驗型設施，動畫中的熟悉場景將被真實還原，讓參觀者感受到與吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇一起生活的臨場感。目前已經公開的場景包括吉伊卡哇的家，引來粉絲熱烈迴響，「這就是吉伊卡哇抽獎中的房子？」

「吉伊卡哇樂園」官網今天上午10時開放門票抽選，受理時間至6月23日晚間11時59分為止，7月1日中午12時公布結果。目前開放7月28日至8月31日期間門票，每個帳號限制申請一次，一次最多4張。依據販售情況，未來可能進行第二波抽選。

門票售價為成人票3500日圓（約新台幣715元）、4歲至11歲的兒童票1800日圓，身心障礙者2500日圓、身心障礙兒童1300日圓。抽中門票會利用事前登記的信用卡資料自動結帳，無法取消。

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「吉伊卡哇樂園」每天上午10時開始入場，每20分鐘一個時段，最後時段為傍晚6時40分，同行者需要一起入園，不能分開入場。園內無法使用現金付款，只能使用電子支付，園內也沒有設置投幣式置物櫃，這些都要事先留意。

「吉伊卡哇」是日本插畫家ナガノ（Nagano）創作的漫畫系列，副標題「這又小又可愛的傢伙」（なんか小さくてかわいいやつ），於2020年在社群媒體推特（現改名為X）上連載。（編輯：張芷瑄）1140616