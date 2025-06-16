鼓勵高中生從農最高獎金3萬 114學年合作35校

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）農業部自106學年度起推動「獎勵高中生從農方案」，提供每學年最高獎學金新台幣3萬元，114學年度與35所學校合作，鼓勵即將就讀高中的學生，選擇合作學校的農業相關科別就讀。

農業部今天發布新聞稿，114學年度與35所學校持續合作「獎勵高中生從農方案」，提供參與方案的學生農業職涯探索獎勵金與獎學金，為保障學生校外實作安全，農業部還提供200萬元意外險與20萬元傷害醫療險。

106學年度起推動的「獎勵高中生從農方案」，鼓勵學生於寒暑假或週末進行職涯探索，透過實務探索體驗過程瞭解農產業實際現況，凡符合資格的學生，完成20天以上的職涯探索，農業部提供每學期獎勵金1萬元。

農業部說，成績達前50%的優秀學生每學期額外可獲得獎學金5000元，若最高完成40天以上職涯探索，且上下學期成績皆達獎學金門檻，每學年最高可領3萬元。

農業部說，這項方案包含農場經營科、農業機械科、園藝科、畜產保健科、水產養殖科、海洋漁業、造園科、森林科及休閒農業科等科別，已將農業群所有科別納入輔導。

累計迄今，據統計已逾3700人次學生完成農業職涯探索並發給獎勵金，另累積逾2200位農場或農業經營場域的農業經營者，協助指導並強化學生各項農業實務經驗。

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參加方案的學生未來升學時，如申請農業公費專班，得予以加分提高錄取機會，目前已有國立嘉義大學、國立屏東科技大學、國立宜蘭大學、國立台東專科學校、國立暨南國際大學及國立高雄科技大學等6校招收農業公費生，由農業部提供4年最高39.5萬元的公費補助。

農業部統計，近年已有超過237名學生參與「獎勵高中生從農方案的，考取農業公費專班且畢業後從事農業經營者，能銜接職場端青年農民輔導措施，獲得最高3年84萬元的農業經營準備金。（編輯：陳清芳）1140616