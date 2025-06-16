金融時報：中國逾3成車企流動負債超過流動資產

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（中央社台北16日電）英國金融時報報導，超過1/3中國上市車企的流動負債超過流動資產，車企轉向供應商施壓以維持營運資金，當中比亞迪的營運資金不足最嚴重。分析指出，2026年中國車企將進入新一輪淘汰階段，料有公司因流動性危機而倒閉。

英國金融時報近日報導，該報根據去年底仍在上市的中國車企的最新財報，統計出有超過1/3車企的流動負債超過流動資產，當中比亞迪的營運資金不足情況最嚴重，之後是吉利、蔚來、賽力斯、北汽與江淮汽車。

截至2024年底，比亞迪的營運資金赤字為人民幣1255億（約新台幣5162億元），而吉利、蔚來、賽力斯、北汽與江淮汽車合計的營運資金赤字是1780億元。

中信證券汽車產業分析師Yin Xinchi表示，淨流動資產下跌說明現金消耗速度加快，當淨流動資產一直下降，流動性風險加大。

Yin Xinchi表示，以現在淨流動資產下降的趨勢，預期2026年中國車企會進入新一輪全行業淘汰階段，在過程中有公司將因流動性危機而倒閉。

比亞迪拒絕回應金融時報的置評請求。

報導表示，今年第一季中國車企的利潤率平均為3.9%，較去年下降0.7個百分點，但比亞迪的利潤有改善。

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近期中國車企內捲問題再次成為社會及官方的焦點。中國長城董事長魏建軍上月受訪表示，有些車企在追求市值、抬高股價方面下太大功夫，汽車產業安全會遭到嚴重威脅，「現在汽車產業裡邊的『恆大』已經出現，只不過沒爆而已」。

近期曾大動作降價促銷的比亞迪，被暗指為中國汽車業的「恆大」，多家車企跟隨比亞迪降價。中國工業和信息化部長李樂成要求整治車企內捲問題，其後比亞迪等多家車廠承諾將支付帳期縮短到60天內，以解決帳款拖欠問題。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1140616