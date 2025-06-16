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中國5月失業率5% 創6個月新低

2025/6/16 11:33
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（中央社記者李雅雯上海16日電）中國國家統計局最新統計資料顯示，5月全國城鎮調查失業率5%，較4月下降0.1個百分點，創去年12月以來新低。

中國國家統局16日上午發布最新統計資料。5月全國城鎮調查失業率5%，較4月下降0.1個百分點，創6個月（去年12月）以來新低；1至5月全國城鎮調查失業率平均5.2%。

資料提到，5月31個大城市城鎮調查失業率為5%，較4月下降0.1個百分點；全國企業就業人員週平均工作時間為48.5小時。

在消費疲軟陰霾下，中國政府聚焦民眾就業、收入等問題。

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在今年兩會期間，中國國務院總理李強於進行政府工作報告時表示，要以更大力道穩定、擴大就業，實施重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業就業支持計畫、支持勞動密集型產業吸納和穩定就業。

李強彼時於政府工作報告中提到，要拓寬大學畢業生等青年就業、創業管道，加強靈活就業和新就業型態勞動者權益保障，推進擴大職業傷害保障試點。（編輯：陳鎧妤）1140616

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