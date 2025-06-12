歐洲央行總裁訪中 李強會見盼加強合作

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（中央社台北12日電）中國國務院總理李強今天在北京會見來訪的歐洲央行總裁拉加德。李強表示，在當前經濟全球化遭遇逆流的大背景下，中歐應密切多邊協調、促進開放合作。拉加德說，歐洲央行致力與中方金融機構拓展合作，共同應對挑戰。

據央視新聞聯播，李強表示，今年是中歐建交50周年。上個月，中國國家主席習近平與歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）互致賀電，就雙方進一步深化夥伴關係作出戰略指引。「中歐加強合作是客觀需要和大勢所趨」。

李強說，中方願與歐方鞏固政治互信，擴大務實合作，共促發展繁榮。在當前經濟全球化遭遇逆流的大背景下，中歐應密切多邊協調、促進開放合作，為推動世界經濟復甦、完善全球治理作出更大貢獻。中方願與歐洲央行在國際貨幣體系改革等方面加強合作。

據報導，拉加德（Christine Lagarde）表示，在當前充滿不確定性的國際形勢下，歐中保持高層交往和對話合作十分重要。歐洲央行致力於與中方金融機構加強溝通，拓展合作，共同應對挑戰。

拉加德此前透過X平台帳號表示，這次訪問中國是要與中國人民銀行（央行）會面，探討如何繼續合作，也會花時間進一步瞭解中國經濟。

據中國人民銀行發布，拉加德11日應邀在中國人民銀行發表「在日益碎片化的世界中堅守全球合作」的主題演講。

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拉加德發文表示，她在演講中說，在這個分裂的世界裡，各地區需要共同努力來維持全球貿易這一繁榮的驅動力。「當今的地緣政治格局使這一目標更加困難，但透過吸取過去的教訓，我們都可以為全球合作繪製新的藍圖。」

據人行發布，拉加德總結了歷史上國際經貿衝突的經驗教訓，指出單邊政策調整難以有效化解全球經貿摩擦，保護主義非解決貿易失衡的良方。面對日益碎片化的國際環境，各方應秉持「和而不同」的理念，透過對話與合作尋求解決方案，攜手維護全球經濟穩定與繁榮。（編輯：楊昇儒）1140612