加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影片／陳晨威連續33場敲安打 追平中職、亞洲紀錄
首頁 / 兩岸

歐洲央行總裁訪中 李強會見盼加強合作

2025/6/12 20:44（6/12 21:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）中國國務院總理李強今天在北京會見來訪的歐洲央行總裁拉加德。李強表示，在當前經濟全球化遭遇逆流的大背景下，中歐應密切多邊協調、促進開放合作。拉加德說，歐洲央行致力與中方金融機構拓展合作，共同應對挑戰。

據央視新聞聯播，李強表示，今年是中歐建交50周年。上個月，中國國家主席習近平與歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）互致賀電，就雙方進一步深化夥伴關係作出戰略指引。「中歐加強合作是客觀需要和大勢所趨」。

李強說，中方願與歐方鞏固政治互信，擴大務實合作，共促發展繁榮。在當前經濟全球化遭遇逆流的大背景下，中歐應密切多邊協調、促進開放合作，為推動世界經濟復甦、完善全球治理作出更大貢獻。中方願與歐洲央行在國際貨幣體系改革等方面加強合作。

據報導，拉加德（Christine Lagarde）表示，在當前充滿不確定性的國際形勢下，歐中保持高層交往和對話合作十分重要。歐洲央行致力於與中方金融機構加強溝通，拓展合作，共同應對挑戰。

拉加德此前透過X平台帳號表示，這次訪問中國是要與中國人民銀行（央行）會面，探討如何繼續合作，也會花時間進一步瞭解中國經濟。

據中國人民銀行發布，拉加德11日應邀在中國人民銀行發表「在日益碎片化的世界中堅守全球合作」的主題演講。

google news透過 Google News追蹤中央社

拉加德發文表示，她在演講中說，在這個分裂的世界裡，各地區需要共同努力來維持全球貿易這一繁榮的驅動力。「當今的地緣政治格局使這一目標更加困難，但透過吸取過去的教訓，我們都可以為全球合作繪製新的藍圖。」

據人行發布，拉加德總結了歷史上國際經貿衝突的經驗教訓，指出單邊政策調整難以有效化解全球經貿摩擦，保護主義非解決貿易失衡的良方。面對日益碎片化的國際環境，各方應秉持「和而不同」的理念，透過對話與合作尋求解決方案，攜手維護全球經濟穩定與繁榮。（編輯：楊昇儒）1140612

#中國人民銀行
#中國國務院
#中歐
#央行
#李強
#拉加德
#范德賴恩
#歐盟執委會
#歐洲央行
李強
中加總理通話 同意共同應對芬太尼危機李強稱中日科技創新各有所長 要用好優勢
范德賴恩
波蘭新總統曾反對烏克蘭加入北約 澤倫斯基期盼合作德國擴大烏克蘭軍援 將資助生產遠程武器強化防衛
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：