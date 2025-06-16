又有地方官員遇害 墨西哥南部市長遭槍殺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨西哥瓦哈卡16日綜合外電報導）墨西哥警方表示，4名持槍男子今天闖入南部一位市長的辦公室，開槍擊斃她與她的另一名職員，這是墨西哥最近一起針對地方政治官員的致命攻擊事件。

法新社報導，警方表示，這些男子騎著機車抵達瓦哈卡州（Oaxaca）聖馬特奧皮尼亞斯（San Mateo Pinas）的市鎮廳。

在威脅看守市政廳的警察後，他們闖入市長莉莉亞．賈西亞（Lilia Garcia）的辦公室，開槍擊斃她與另一名官員艾里．賈西亞（Eli Garcia）。

有關當局說，有兩名市政警察也在這場攻擊中受傷。

瓦哈卡州州長賈拉（Salomon Jara）在社群媒體上寫道：「絕對不能讓這種行為逍遙法外。」

瓦哈卡州檢察官辦公室表示，正在調查這起攻擊案，軍方與聯邦探員也部署到此區。

近年來，墨西哥有數十名地方官員遭組織犯罪集團鎖定為目標，尤其是在有勢力龐大的販毒集團活動的地區。

透過 Google News 追蹤中央社

這些暴力事件最近擴散到首都墨西哥市。一個月前，兩名與市長布魯加達（Clara Brugada）關係密切的幕僚在光天化日下遭到殺害。

自2006年來，墨西哥已有約48萬人死於犯罪暴力，其中大多數與販毒有關，另有超過12萬人失蹤。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1140616