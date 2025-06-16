加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際

又有地方官員遇害 墨西哥南部市長遭槍殺

2025/6/16 13:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨西哥瓦哈卡16日綜合外電報導）墨西哥警方表示，4名持槍男子今天闖入南部一位市長的辦公室，開槍擊斃她與她的另一名職員，這是墨西哥最近一起針對地方政治官員的致命攻擊事件。

法新社報導，警方表示，這些男子騎著機車抵達瓦哈卡州（Oaxaca）聖馬特奧皮尼亞斯（San Mateo Pinas）的市鎮廳。

在威脅看守市政廳的警察後，他們闖入市長莉莉亞．賈西亞（Lilia Garcia）的辦公室，開槍擊斃她與另一名官員艾里．賈西亞（Eli Garcia）。

有關當局說，有兩名市政警察也在這場攻擊中受傷。

瓦哈卡州州長賈拉（Salomon Jara）在社群媒體上寫道：「絕對不能讓這種行為逍遙法外。」

瓦哈卡州檢察官辦公室表示，正在調查這起攻擊案，軍方與聯邦探員也部署到此區。

近年來，墨西哥有數十名地方官員遭組織犯罪集團鎖定為目標，尤其是在有勢力龐大的販毒集團活動的地區。

google news透過 Google News追蹤中央社

這些暴力事件最近擴散到首都墨西哥市。一個月前，兩名與市長布魯加達（Clara Brugada）關係密切的幕僚在光天化日下遭到殺害。

自2006年來，墨西哥已有約48萬人死於犯罪暴力，其中大多數與販毒有關，另有超過12萬人失蹤。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1140616

#瓦哈卡州
#墨西哥
布魯加達
墨西哥市長兩名幕僚街頭遭槍殺 至少4人涉嫌犯案墨西哥禁止「暴力」鬥牛 支持者和反對者紛示威
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：