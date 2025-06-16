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中國5月一線城市新成屋價 上海領漲其他全跌

2025/6/16 12:46（6/16 13:08 更新）
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中國5月一線城市新成屋銷售價格年減1.7%，降幅較4月收斂。 圖為北京市民參觀一個樓盤銷售。（中央社檔案照片）
中國5月一線城市新成屋銷售價格年減1.7%，降幅較4月收斂。 圖為北京市民參觀一個樓盤銷售。（中央社檔案照片）
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（中央社記者李雅雯上海16日電）中國國家統計局今天發布最新統計資料。5月一線城市新成屋銷售價格年減1.7%，降幅較4月收斂；一線4大城市僅上海上漲，北京、廣州、深圳均呈跌勢。

中國國家統局16日上午發布最新統計資料。資料顯示，5月70個大中城市住宅銷售價格年減率持續收斂。70個大中城市依據一線、二線、三線劃分，一線城市計4個、二線城市計31個、三線城市計35個。

5月一線城市新成屋銷售價格年減1.7%，降幅較4月縮減0.4個百分點。一線城市中僅上海新成屋銷售價格上漲5.9%；北京、廣州、深圳分別下滑4.3%、5.8%、2.6%。

二線、三線城市新成屋銷售價格分別年減3.5%、4.9%，降幅分別收斂0.4個百分點、0.5個百分點。

觀察中古屋銷售價格，一線城市中古屋銷售價格年減2.7%，降幅較4月收斂0.5個百分點，北京、上海、廣州、深圳分別下降0.7%、0.1%、6.6%、3.2%。

二線、三線城市中古屋銷售價格分別年減6.1%、6.9%，降幅分別收斂0.4個百分點、0.5個百分點。

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中國國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司長付凌暉16日上午於國務院新聞辦公室（國新辦）記者會上表示，隨著各項穩定房地產政策加快落實，整體房地產市場往「止跌回穩」方向邁進。

付凌暉強調，整體可見促進房地產市場止跌回穩政策持續發揮效果；不過房地產市場尚在調整過程中，市場信心有待持續修復，市場供需關係尚待改善，促進房地產止跌回穩需要繼續努力。（編輯：陳鎧妤）1140616

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付凌暉
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