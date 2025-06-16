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走入田間守護農民健康 高市推動免費職病健檢

2025/6/16 13:33（6/16 13:51 更新）
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為了讓照護更貼近農民生活，高雄市農業局2025年擴大推動「農民職業傷病健康檢查」，陸續於美濃、燕巢、阿蓮、內門及大寮等區開辦。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月16日
為了讓照護更貼近農民生活，高雄市農業局2025年擴大推動「農民職業傷病健康檢查」，陸續於美濃、燕巢、阿蓮、內門及大寮等區開辦。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月16日
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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）農民從事高強度勞動工作，卻常因地處偏鄉或習慣忍耐，導致健康問題被延誤。高雄市政府農業局今年擴大推動「農民職業傷病健康檢查」，將於燕巢、阿蓮、內門及大寮等區開辦，預計800名農民受惠。

為了讓照護更貼近農民生活，高雄市農業局攜手小港醫院，今年擴大推動「農民職業傷病健康檢查」，量身訂作農民職業傷病健康檢查，以實際行動走進農村、深入社區。

今年陸續於美濃區、燕巢區、阿蓮區、內門區、大寮區等地開辦，總共辦理5場次，將有800名農民受惠。今天在美濃區舉辦首場健檢，約有200名農民參與。

農業局今天新聞稿表示，今年首創到點式免費農民健檢，只要是設籍於高雄市美濃區、燕巢區、阿蓮區、內門區或大寮區的農民，年滿40歲且現有農保身分或農會會員者，即可於報名時間內至農會登記。

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除了今天的美濃區首場健檢外，之後將分別於6月30日、7月17日、7月24日及7月31日在燕巢、阿蓮、內門及大寮區舉行。

此外，農業局也強化農民健康意識的培育工作，透過小港醫院針對熱傷害（衰竭）預防及農藥危害衛教宣導、職業安全講座與現場互動，讓農民不僅「知道檢查要做什麼」，更能「了解檢查重要性」，進一步建立起自我健康管理能力。（編輯：陳清芳）1140616

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