男疑偷拍鋼管女遭毆 三峽警逮兩涉打人男子送辦

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（中央社記者王鴻國新北16日電）新北市三峽日前某宮廟舉辦遶境祈福儀式，有男子疑似在舞台後方偷拍女鋼管舞者更衣，遭2人發現毆打，三峽警方在網路巡邏時依民眾PO網影片逮捕兩名施暴者送辦。

三峽分局今天發布新聞稿指出，三峽地區某宮廟日前舉辦遶境活動，遶境隊伍在晚間6時許結束後，有輛載著女鋼管舞者的車就停在路旁，女舞者在車上更衣，疑似遭到40歲王姓男子在舞台後方用手機偷拍，遭參與遶境的人員發現。

三峽分局表示，王男當時遭28歲洪姓及25歲邱姓等遶境人員毆打後，沒有報警，但毆打過程被民眾拍下並PO網。員警網巡時發現影片後，當晚約8時就逮捕涉嫌打人的洪男及邱男到案說明。

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警方也傳訊被害人，但王男表示不願對2人提告，並說一切都是誤會，他供稱當時因為友人喝醉酒，他勸阻過程中不小心啟動手機攝影功能。

警方表示，全案依社維法送辦，雖然王男供稱手機已遺失，但仍將通知疑遭偷拍的女舞者到警局說明，以釐清是否對王男提告涉及妨害秘密罪。（編輯：張銘坤）1140616