以伊衝突 台股早盤下挫陷22000點保衛戰

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（中央社記者曾仁凱台北16日電）以色列與伊朗衝突情勢升溫，台股今天面臨賣壓，早盤一度下跌136點，最低至21936點，之後跌勢收斂，於22000點附近震盪。

至9時15分左右，台股加權指數下跌35點，為22037點。代表中小型股票的櫃買指數今天也開低。

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3大權值股漲跌互見，台積電早盤最多下跌10元至1020元；鴻海最多挫1.5元至155元；聯發科則上漲，最多漲20元至1270元。

法人分析，台股這波反彈進入高檔滿足區，接下來第3季上市櫃公司將面臨關稅與匯率的雙重壓力，如今又碰到中東情勢升溫，短線恐面臨修正壓力，但中長線仍樂觀，預期台股將在高檔震盪。（編輯：楊蘭軒）1140616