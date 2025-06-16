創投公會拜會副總統 盼延長新創稅賦優惠適用年限

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）創業投資商業同業公會13日至總統府拜會副總統蕭美琴，創投公會理事長邱德成率理監事，針對新創投資環境提出3項制度改革建議，包括擴大法人投資抵減適用產業、延長新創稅賦優惠適用年限，以及建立併購出場誘因，期許政府打造創新創業雨林生態系。

副總統蕭美琴13日上午接見創投公會時表示，政府全力打造創新創業雨林生態系，讓新創產業有更活絡的資本，並拓展國際市場、與國際接軌，期盼未來業界能與政府攜手，提升台灣整體新創投資環境。

邱德成指出，產業創新條例修法已帶來實質進展，但台灣投資環境仍有優化空間，因此創投公會提出3項政策建議。

首先，擴大法人投資抵減範圍，並且應與政府推動的「五大信賴產業」及「5+2創新產業」方向一致，有效引導法人與創投資金流向國家真正需要扶植的產業。

其次，延長新創企業稅賦優惠適用年限，由現行5年延長至8年，以免企業在最需要資金支持的關鍵成長階段面臨斷鏈風險。

第3，建立併購出場誘因，鼓勵大型企業併購具潛力的新創事業，將創新轉化為企業內部動能，加速產業升級，並促進創投資金循環再投入。

創投公會進一步指出，半導體固然是台灣戰略優勢，但護國神山不能孤軍奮戰；台灣若要在下一波全球科技與產業競爭中占有一席之地，必須打造屬於自己的創新雨林，讓創新與數位經濟成為國家戰略主軸，而不僅作為全球供應鏈中的生產者或代工者。

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邱德成提醒，如果創業者不再出現、新創企業不再誕生，「產業少子化」也將成為另一場國安挑戰。因此，創投公會提出上述制度改革，希望誘因更具彈性，讓創新成為支撐台灣下一代的國家力量。

創投公會表示，副總統此次接見，展現政府對創業投資產業的高度重視；期待在政府與業界的共同努力下，台灣的新創產業能夠蓬勃發展，在全球科技與產業競賽中持續發光發熱。（編輯：潘羿菁）1140616