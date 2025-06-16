北富銀攜手北市地政局 助民眾掌握地籍異動防堵詐騙

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（中央社記者蘇思云台北16日電）近年房地產詐騙案明顯增加，台北富邦銀行攜手台北市地政局，把「地籍異動即時通」納入房貸申辦流程，民眾申辦房貸時，可申請「地籍異動即時通」，後續若不動產發生買賣、權狀遺失補發登記等12項異動時，可即時掌握變化，降低詐騙風險。

北富行今天發布新聞稿，台北市地政局局長王瑞雲表示，台北市不動產價值動輒新台幣千萬元以上，民眾若不慎受騙往往損失巨大。近來「先以假投資名義詐騙現金」再「誘騙抵押房產貸款」，讓受害人繼續投入資金，最後受害人因為還不出貸款房產被拍賣，「財屋兩失」的詐騙愈加猖獗。

北富銀風控長蔡永原指出，無論是冒名申請或以投資誘騙進行房產抵押，不動產詐騙能否被及時阻止，關鍵在於獲知訊息的時間差，所有權人若能第一時間察覺登記異狀，立即通報地政事務所或警察單位，就有機會保住名下資產。

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北富銀與台北市地政局合作，把「地籍異動即時通」融入房貸業務流程之中，民眾在辦理房貸簽約對保時，可同步填寫「地籍異動即時通」申請書，由銀行併同抵押權設定文件一起送台北市各地政事務所進行後續審核。

「地籍異動即時通服務」申請通過後，所有權人和指定的一位可信任的親友，可在不動產發生買賣、贈與、調解移轉、設定抵押貸款或權狀遺失補發登記等12項異動時，收到手機簡訊或電子郵件通知，掌握不動產異動。（編輯：楊凱翔）1140616