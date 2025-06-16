台中青年無戶籍 盧秀燕：先協助設籍再討論就學

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中1名21歲青年沒有戶籍未就學，目前在安置中心。台中市長盧秀燕表示，先協助少年完成戶籍登記，並釐清是否補上國民教育。父親強調並未限制孩子出入，趕出門希望可以自立。

盧秀燕今天在市議會接受媒體聯訪表示，這名青年目前沒有戶籍，被發現後已由社會局主辦，與其他局處一同釐清。社會局會找警察局約訪青年的父親，但父親目前拒接電話，將查戶口系統釐清來由。

盧秀燕說，孩子沒有戶籍，依相關法令社會局會找民政局協助。據孩子描述，他沒有受任何國民教育，但依國民教育法，國民都有接受教育的義務，後續釐清是否補上教育。目前要先找到孩子父親，才能了解是否有失職、以及孩子當初是什麼情況，市府已將孩子妥善安置。

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台中市第五警分局表示，昨天前往安置中心訪查青年、製作筆錄，該青年表示未遭父親傷害或凌虐，不提出任何告訴。至於為何沒報戶口，父親昨天告訴警方，因不曉得如何處理，強調因擔心孩子在外恐遇到危險，才會提醒他不要隨便亂跑，孩子是可以自由進出。

據了解，日前因少年攀爬圍牆不慎破壞其他人的物品，需要賠款，父親才將孩子趕出門，希望他可以學會自立，期間，少年也多次返家探視父親。（編輯：謝雅竹）1140616