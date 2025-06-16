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國產建材拚AI建廠商機 聚焦低碳高端產品

2025/6/16 13:47（6/16 14:08 更新）
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國產建材今年將深化「精緻砂石與精緻粉體」等低碳高端產品，提升綠色營運布局。圖為國產建材董事長徐蘭英。（中央社檔案照片）
國產建材今年將深化「精緻砂石與精緻粉體」等低碳高端產品，提升綠色營運布局。圖為國產建材董事長徐蘭英。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲台北16日電）國產建材表示，AI浪潮持續發酵，推動台積電等科技大廠加速擴建廠布局，藉由「碳競爭優勢策略」持續研發低碳高端混凝土產品，掌握全台AI科技建廠與房建指標建案商機；另外，將深化「精緻砂石與精緻粉體」等低碳高端產品，提升綠色營運布局。

國產建材今天發出新聞稿，談今年展望。國產建材預拌混凝土2024年度總銷貨數量約582萬立方米，與近年數字皆呈現持平狀況，由於2025年國際機構預測全球經濟可望平穩成長，但是國內房市受經濟、政策與市場供需影響，預計呈現量縮價跌態勢。

國產建材表示，預拌混凝土銷售數量力拚持平，同時力求擴大「低碳高端產品擇優出貨策略」，深化發酵。

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面對2050全球淨零碳排願景，國產建材布局碳競爭優勢策略，加上全球AI浪潮，半導體等科技大廠加大擴建廠布局。國產建材因應科技建廠、與全台營建業的低碳需求，提出「精緻砂石與精緻粉體」等低碳高端混凝土產品策略，以掌握市場多數指標營建商機。

對於未來營運發展規劃，國產建材實業集團將繼續深化精緻砂石與精緻粉體等低碳高端產品進程，進行綠色產品設計，落實全台廠區通路與強化區域聯合供應策略，預期集團營運和獲利可望持續成長。（編輯：潘羿菁）1140616

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