加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方

科技廠進駐草屯 許淑華：友善環境持續吸引投資

2025/6/16 12:24（6/16 13:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歐群科技股份有限公司16日在南投縣草屯鎮舉辦新廠剪綵暨創業25週年慶祝，南投縣長許淑華（左）出席祝賀，與歐群科技董事長廖月照（右）合影。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年6月16日
歐群科技股份有限公司16日在南投縣草屯鎮舉辦新廠剪綵暨創業25週年慶祝，南投縣長許淑華（左）出席祝賀，與歐群科技董事長廖月照（右）合影。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年6月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）歐群科技草屯鎮新廠今天啟用，南投縣長許淑華出席說，縣府持續改善行政作業，積極打造智慧化、友善投資環境，盼吸引更多像歐群科技如此具創新能力的優秀企業進駐南投投資。

專業製造細孔放電加工機、自動控制設計的歐群科技股份有限公司，今天在草屯鎮舉辦新廠剪綵暨創業25週年慶祝，許淑華出席祝賀並肯定歐群科技透過董事長廖月照帶領，跨足生技領域、持續創新突破，並將新廠設在南投，為地方帶來更多就業機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

許淑華致詞表示，歐群科技新廠今天落成啟用，總投資逾新台幣5億5000萬元，將成為草屯重要指標企業，新廠全面導入AI技術、自動化生產設備與綠能規劃；歐群科技曾獲國家磐石獎等肯定，也跨足氫能科技與智慧製造，展現多元化發展與永續經營的企業決心。

廖月照說，公司2000年在台中市霧峰區成立，秉持專業與創新精神，專注於細孔放電加工機研發與製造，產品行銷35國，2022年成立歐群生醫股份有限公司進軍氫保健及氫能源，在健康與工業領域推動創新應用，很高興新廠設在南投草屯，新的科技廠不僅代表企業邁向新階段，也將有效提升生產規模與研發能量。（編輯：謝雅竹）1140616

許淑華
南投營北國中舞龍隊赴荷蘭演出 許淑華授旗勉勵國慶焰火首次在南投 結合茶博會擬貓羅溪畔施放
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：