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施耐德助輝達攻AI工廠 機櫃切入GB200 NVL72伺服器

2025/6/16 11:35（6/16 11:46 更新）
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法商施耐德電機（Schneider Electric）16日表示，透過新模組化Pod資料中心與機櫃解決方案，協助人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）打造AI工廠基礎設施。（施耐德電機提供）中央社記者鍾榮峰傳真 114年6月16日
法商施耐德電機（Schneider Electric）16日表示，透過新模組化Pod資料中心與機櫃解決方案，協助人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）打造AI工廠基礎設施。（施耐德電機提供）中央社記者鍾榮峰傳真 114年6月16日
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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）能源管理及自動化方案供應商法國施耐德電機（Schneider Electric）宣布，與人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）合作，攜手研發配電、冷卻、控制技術與高密度機櫃系統，打造AI運算工廠基礎設施，其中新款機櫃設計，切入輝達GB200 NVL72伺服器系統。

施耐德電機今天透過新聞稿指出，此項合作夥伴關係在上週輝達GTC巴黎大會期間對外發表。

施耐德電機執行長布魯姆（Olivier Blum）表示，施耐德電機與輝達密切合作，研發新世代AI工廠基礎設施，已在AI資料中心的配電與液冷解決方案獲得成果。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳指出，輝達與施耐德電機攜手打造AI工廠，將為企業、產業以及社會奠定關鍵基礎設施，推動AI應用深度融合與全面落地。

施耐德電機說明，集團是輝達認可的冷卻分配裝置（CDU）供應商，施耐德電機也與輝達開發多套以電力與液冷為核心的參考設計，其中多數整合施耐德電機集團旗下Motivair液冷技術。

因應與輝達多項合作，施耐德電機表示，已在全球市場推出2款新方案，包括預製模組化Pod資料中心以及機櫃解決方案，其中NetShelter Open架構導入輝達GB200 NVL72伺服器系統機櫃設計，整合輝達MGX伺服器架構，代表施耐德電機首度正式加入輝達HGX與MGX運算平台生態系。

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黃仁勳11日在法國巴黎科技盛會VivaTech期間表示，輝達將協助歐洲打造自身AI生態系統，預估2年內，歐洲AI計算能力可提升10倍。

黃仁勳也宣布，輝達將與法國新創公司Mistral AI合作打造由1萬8000顆輝達最新一代Blackwell高端晶片驅動的雲端平台，在發展超大規模資料中心等方面，輝達加強與施耐德電機現有夥伴關係。（編輯：楊蘭軒）1140616

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