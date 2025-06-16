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彰化發出首張童萌卡 家長可用萬點購買幼兒用品

2025/6/16 14:09（6/16 14:21 更新）
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為減輕家庭育兒負擔，彰化縣政府推出「童萌卡」，卡片有等值新台幣1萬元的點數供家長於縣內特約商店購買嬰幼兒用品；縣府民政處長劉玉平（左）16日與拿到第一張童萌卡的家長合影。中央社記者吳哲豪彰化攝 114年6月16日
為減輕家庭育兒負擔，彰化縣政府推出「童萌卡」，卡片有等值新台幣1萬元的點數供家長於縣內特約商店購買嬰幼兒用品；縣府民政處長劉玉平（左）16日與拿到第一張童萌卡的家長合影。中央社記者吳哲豪彰化攝 114年6月16日
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（中央社記者吳哲豪彰化16日電）為照顧幼兒，彰縣府推出「童萌卡」，卡片有等值1萬元的點數供家長購買幼兒所需物品；縣府民政處今天發出第1張童萌卡，領到卡片的王姓家長說，打算拿來買奶粉、尿布等物品。

彰化縣政府日前推出兼具悠遊卡功能的「童萌卡」，每卡有1萬點，1點等同於新台幣1元，家中有1至3歲幼兒的家庭領到童萌卡後，可在全縣200多間特約商店買嬰幼兒商品，預估將發放2萬3000餘張。

彰化縣政府民政處上午在彰化戶政事務所發出首張童萌卡，民政處長劉玉平代表彰化縣長王惠美，將卡片發給王姓家長，並贈送精美禮物，感謝對縣府福利政策的支持。

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劉玉平接受媒體聯訪時說，縣府5月推出童萌卡，至今申請件數已有1萬2000多件，今天正式發出啟用後，有提出申請的家長會陸續收到領取通知，而簽約童萌卡的特約店家已有245家，領到卡的民眾即日起可前往消費。

王姓家長表示，很開心領到第1張童萌卡，感謝縣府幫忙，打算使用卡片購買奶粉、尿布等日常用品。（編輯：謝雅竹）1140616

劉玉平
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