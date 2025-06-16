中東戰事升溫 法人：台股恐面臨22000點保衛戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北16日電）以色列與伊朗持續進行兩國史上最激烈衝突，上週五美股重跌，法人分析，台股短線壓力難免，外加進入年線壓力區，預期台股短線高檔震盪，今天將首先面臨22000點關卡保衛戰。

以色列對伊朗發動大規模空襲，中東戰事急劇升溫，造成上週五美股主要指數全面收黑，道瓊工業指數下跌769.83點或1.79%，收在42197.79點。標普500指數下跌68.29點或1.13%，收5976.97點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌255.65點或1.30%，收在19406.83點。費城半導體指數下跌136.908點或2.61%，收在5112.242點。

中東戰事造成國際油價飆漲近1成，艾克森美孚（Exxon Mobil）13日股價逆勢上漲2.39美元或2.18%，收112.12美元。科技股方面，輝達（NVIDIA）下跌3.03美元或2.09%，收141.97美元；台積電ADR挫4.31美元或2%，收211.1美元。

法人分析，以伊戰火引發美股下挫，台股短線壓力難免。評估中東戰事干擾可能造成航運繞道，航空、海運、旅遊業可能受到影響，不過像是AI資料中心建置，與戰事關連小，整體影響仍待觀察。

透過 Google News 追蹤中央社

PGIM保德信基金經理人廖炳焜提醒，台股這波反彈進入高檔，指數來到反彈滿足區，接下來即將進入第3季，實體經濟面將面對關稅及訂單壓力，再者匯率波動及基本面修正將影響台股下半年表現。

廖炳焜認為，近期國內外變數仍存，包括川普再掀關稅議題、中東局勢緊張干擾投資情緒，國內則有5月匯率走升對各產業的影響將逐漸顯現，目前指數技術面均線仍維持多頭排列，惟晶圓龍頭大廠除息行情失靈，短線上面臨高檔漲多震盪。（編輯：楊凱翔）1140616