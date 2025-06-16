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綠：館長陳之漢返台就提投入反罷免 是否有人授意

2025/6/16 13:22（6/16 13:51 更新）
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台北市議員許淑華（右起）、民進黨發言人吳崢、台北市議員林亮君、簡舒培、何孟樺16日召開「大鯨魚霸凌大罷免、藍委集體打壓公民」記者會。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 114年6月16日
台北市議員許淑華（右起）、民進黨發言人吳崢、台北市議員林亮君、簡舒培、何孟樺16日召開「大鯨魚霸凌大罷免、藍委集體打壓公民」記者會。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 114年6月16日
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（中央社記者葉素萍台北16日電）網紅「館長」陳之漢昨天結束訪滬6天5夜行程返台，他表示接下來要完成的重要任務是「阻止大罷免」。對此，民進黨今天說，館長一下飛機就直言要阻止大罷免，不免令人懷疑，是否有人授意、是否是接到新的任務。

民進黨發言人吳崢、台北市議員簡舒培、何孟樺、林亮君、許淑華今天召開「大鯨魚霸凌大罷免、藍委集體打壓公民」記者會。

吳崢指出，國民黨台北市立委近期不斷刁難公民團體，台北市長蔣萬安及副市長李四川頻頻與藍委合體，甚至出言抹黑罷團，國民黨「大鯨魚霸凌大罷免」事態非常嚴重。民進黨要向社會宣示與公民團體並肩作戰，反霸凌、挺公民，譴責國民黨運用行政與司法打壓公民。

許淑華說，國民黨立委徐巧芯以查水表、洩漏個資、檢舉下架罷團看版海報等方式打壓公民，大立委強壓小市民、讓市民心生恐懼。

許淑華並質疑，網紅「館長」自中國返台後，一下飛機就直言要阻止大罷免，不免令人懷疑，也值得社會好好思考，是否有人授意、是否是接到新的任務。

簡舒培說，國民黨立委羅智強以訴訟方式恐嚇罷免團體與綠營政治人物，造成罷團心生恐懼進而沉默，民進黨絕不讓威嚇行徑得逞。

簡舒培表示，要注意藍營在反制大罷免的「分化」，包括攻擊她的議會索資、今年2月政黨內部談話也被錄音並在近期流出，種種跡證顯示與大罷免關係密切，明顯是有心人刻意分化。

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林亮君說，「山除薇害」罷團看板被拆除下架，市府明顯以行政資源暗助國民黨立委王鴻薇；她批評李四川以工程角度評論罷免，並稱「民代做不好可以忍耐4年」，忽視台灣民主制度賦予民眾罷免權利。

何孟樺表示，在港湖地區的看板布條數量，國民黨立委李彥秀與罷團資源懸殊，呼籲市民團結支持罷免行動，民進黨將提供所有必要協助。（編輯：謝佳珍）1140616

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