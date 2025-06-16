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府邀在野國安簡報 藍：開放態度面對盼正視訴求

2025/6/16 12:17（6/16 12:26 更新）
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總統府規劃將邀請在野黨領袖進行國安簡報，國民黨立委葛如鈞（圖）16日在立法院舉行記者會，呼籲朝野和解要拿出誠意，不要再玩人前手牽手，背後下毒手的手段。中央社記者鄭清元攝 114年6月16日
總統府規劃將邀請在野黨領袖進行國安簡報，國民黨立委葛如鈞（圖）16日在立法院舉行記者會，呼籲朝野和解要拿出誠意，不要再玩人前手牽手，背後下毒手的手段。中央社記者鄭清元攝 114年6月16日
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（中央社記者劉冠廷台北16日電）總統府規劃18日邀請在野黨領袖進行國安簡報，國民黨團今天表示，即便不知道這次邀請是帶著善意還是充滿政治算計的惡意，作為理性、負責的百年政黨，願以開放態度面對，也請民進黨正視國民黨提出如政黨領袖實質對談等訴求。

總統府規劃18日邀請在野黨領袖進行國安簡報，國民黨秘書長黃健庭15日表示，已與總統府秘書長潘孟安通話進行會前會溝通，關於總統賴清德全程參與國安簡報、討論議題不限國安等訴求，獲得正面回覆，黨主席朱立倫對此表達正面立場。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，立委葛如鈞表示，要向民進黨表達，不要再玩弄人前手牽手，背後下毒手的手段，這種兩面手法只會讓民眾對民進黨的執政更加反感，檯面上說要團結和解，但暗地裡仍在推動大罷免。

葛如鈞說，民進黨幾天前還跟反共護台志工聯盟志工曹興誠開會，討論罷免事宜，賴總統如果想坐下來好好談，根本就不該跟罷免團體見面，而是應立即將行政院違法苛扣的一般性補助款，還給地方政府，但顯然民進黨沒要這樣做。

葛如鈞指出，即便不知道賴總統的邀請是帶著善意還是充滿政治算計的惡意，作為理性、負責的百年政黨，願意以開放的態度面對；如果對台灣長期發展有利，當然全力支持，若只是著眼於短期的個人政黨利益、分裂撕裂族群的利益，國民黨團絕對不同意。

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葛如鈞表示，請民進黨正視國民黨提出的訴求，例如政黨領袖實質對談，國家安全非常重要，且包括能源安全、經濟發展等，都應是朝野對談的議題，相關訴求樂見賴總統盡快提出明確答覆。

至於朱立倫是否出席國安簡報，葛如鈞認為，朱立倫過去一直明確表達，國民黨是負責任政黨，怎麼做對國家發展、安全是最好的，相信朱立倫會做出最好決定；也相信民眾盼望在民主制度下的總統，各種行動都應出自於善意，心機與惡意想法是要抵禦外敵，千萬不要拿來對付自己的同胞。（編輯：林克倫、謝佳珍）1140616

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