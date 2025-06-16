台灣虎航冬季班表 18日起陸續開賣

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（中央社記者余曉涵台北16日電）台灣虎航今天宣布冬季班表從18日起開賣，首波航線包含桃園-首爾仁川等28條航線，其餘航線則將陸續開賣。

廉價或平價航空公司陸續開賣冬季航班，台灣虎航今天發布新聞稿表示，2025年冬季航班即將於6月18日上午陸續開賣，單程未稅價新台幣1299元起。

台灣虎航指出，冬季航班率先開賣航線包含桃園-首爾仁川、桃園-釜山、高雄-金浦、桃園-濟州、桃園/高雄-峴港、桃園/高雄-東京成田、桃園-東京羽田、桃園/高雄-福岡、桃園-佐賀、桃園-宮崎、桃園/高雄-名古屋、桃園-小松、桃園/高雄-沖繩、桃園/高雄-大阪關西、桃園-岡山、桃園-花卷、桃園/高雄-仙台、桃園-新潟、桃園-旭川、桃園-札幌（新千歲）、桃園-函館。

台灣虎航指出，符合尊榮虎（tigerprime）資格的會員可優先在18日起購買所有冬季航班航線機票，而不符合資格的旅客則將依照航線不同分別在19日及20日開放購票。

台灣虎航表示，其餘航線及本次未開放銷售的航班，預計後續將陸續登場。

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