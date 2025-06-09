鎖定暑假海島旅遊 台灣虎航開復航濟州、石垣島

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（中央社記者余曉涵台北9日電）鎖定暑假海島旅遊商機，台灣虎航今天宣布，6月底將陸續開航及復航高雄-濟州島、台中-濟州島，以及桃園-石垣島等航線。

根據交通部觀光署統計，今年1到3月，台灣旅客出國旅遊目的地最大宗的為日本，有161萬5850人次，其次則是中國、香港及韓國。

鎖定暑假海島旅遊商機，台灣虎航今天發布新聞稿表示，6月底起陸續開航高雄-濟州島、台中-濟州島，以及桃園-石垣島等航線，屆時不只台灣虎航營運直飛日本的航點將擴增至23個外，台灣虎航也成為市場上唯一提供北、中、南三地直飛韓國濟州島的國籍航空。

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台灣虎航指出，高雄-濟州島航線預計6月30日開航，開航初期每週營運4班；台中-濟州島航線預計7月1日復航，復航初期每週營運2班；桃園-石垣島航線預計7月17日開航，開航初期每週營運2班。

台灣虎航說，因應3條航線開復航，台灣虎航推出高雄-濟州島、台中-濟州島單程未稅新台幣500元起；6月11日至6月12日推出桃園-石垣島單程未稅1599元起的開賣促銷價。（編輯：陳清芳）1140609