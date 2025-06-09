加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台電董事長曾文生：中火2028年2燃氣機組上線 2034年達成無煤
首頁 / 生活

鎖定暑假海島旅遊 台灣虎航開復航濟州、石垣島

2025/6/9 10:46（6/9 11:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣虎航宣布，6月底將陸續開航及復航高雄-濟州島、台中-濟州島，以及桃園-石垣島等航線。（中央社檔案照片）
台灣虎航宣布，6月底將陸續開航及復航高雄-濟州島、台中-濟州島，以及桃園-石垣島等航線。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北9日電）鎖定暑假海島旅遊商機，台灣虎航今天宣布，6月底將陸續開航及復航高雄-濟州島、台中-濟州島，以及桃園-石垣島等航線。

根據交通部觀光署統計，今年1到3月，台灣旅客出國旅遊目的地最大宗的為日本，有161萬5850人次，其次則是中國、香港及韓國。

鎖定暑假海島旅遊商機，台灣虎航今天發布新聞稿表示，6月底起陸續開航高雄-濟州島、台中-濟州島，以及桃園-石垣島等航線，屆時不只台灣虎航營運直飛日本的航點將擴增至23個外，台灣虎航也成為市場上唯一提供北、中、南三地直飛韓國濟州島的國籍航空。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台灣虎航指出，高雄-濟州島航線預計6月30日開航，開航初期每週營運4班；台中-濟州島航線預計7月1日復航，復航初期每週營運2班；桃園-石垣島航線預計7月17日開航，開航初期每週營運2班。

台灣虎航說，因應3條航線開復航，台灣虎航推出高雄-濟州島、台中-濟州島單程未稅新台幣500元起；6月11日至6月12日推出桃園-石垣島單程未稅1599元起的開賣促銷價。（編輯：陳清芳）1140609

#日本
#香港
#高雄
#觀光署
#台灣虎航
#石垣島
#交通部
#桃園
#濟州
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：