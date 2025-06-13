張國煒：疫後初期票價高漲 今年價格往下降才是正常

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北13日電）星宇航空董事長張國煒今天表示，現在航空產業是完全競爭市場，尤其廉價航空很多、很競爭，今年票價也往下降，日本線都掉下來，坦言疫後初期票價高漲，非正常現象，現在才正常，未來爆發式獲利就不可能再發生了。

星宇航空今天召開股東常會，有小股東認為獲利績效、利率條件都不如其他航空業者。董事長張國煒表示，長榮30年、華航60年，「拿我們跟他們比不公平」，星宇航空才5年，許多成本相對高，「小朋友剛開始跟巨人競爭，要犧牲」，另外2家的商譽也都是慢慢培養。

張國煒表示，現在航空業不一樣，有投資機會，買飛機都要趕快搶，不能亦步亦趨，以前是寡占市場，現在是完全競爭市場，尤其廉價航空很多、很競爭，今年票價也下來，「日本線都掉下來，現在是去玩的好時機」。

他也坦言，「現在票價比較合理，剛剛好，本來就應該這個價錢」，是因為疫情後初期，航空業運能恢復還沒那麼好，所以供需失衡，價格飆漲，並不是正常現象，身為消費者也不希望票價高，但未來「爆發式獲利，就不可能再發生了」。

透過 Google News 追蹤中央社

有小股東擔憂星宇航空快速擴張，張國煒表示，他成立星宇航空時，心中有個規模藍圖與目標，所以想快速到位，「你要說我貪心也可以」，但比起邊走邊看，到時候會發現少花很多冤枉錢，折舊和攤提成本都會不一樣，星宇航空前幾年會比較辛苦，只能把錢投資在前頭，隨著新機到位，成本會合理化。

張國煒表示，星宇航空明年會開始飛歐洲，機隊就會比較吃緊，幾週之內會新一波的購機計畫宣布，也會多花點資源在頭等艙，依照市場需求更新配置；由於交機市場吃緊，規劃一架飛機要很長的時間，現在已在規劃下一代窄體機，A330利用率也會繼續往上提高。（編輯：潘羿菁）1140613