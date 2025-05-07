星宇航空8/22限時直飛宮古島 每週2班飛航

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（中央社記者余曉涵台北7日電）星宇航空今天宣布，8月22日起到10月24日開航宮古島市/下地島航班，每週飛航2班，這也是台灣首家航空公司直飛下地島。

鎖定赴日旅遊商機，星宇航空今天發布新聞稿表示，8月22日到10月24日新開宮古島市/下地島航班，以A321neo客機飛航，提供台北-下地島每週兩班服務，航程約一個半小時，並從即日起開賣。

星宇航空說，距離沖繩本島僅一小時航程的宮古島，因擁有晶瑩剔透的蔚藍海水與絕美白沙灘，被譽為「東亞的馬爾地夫」，海面能見度極高，潛入水中即可見到大面積的珊瑚礁群、悠游其間的海龜與上百種熱帶魚群，是潛水與浮潛愛好者的天堂。

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星宇航空指出，與雄獅、山富及易遊網等旅行社皆有合作推出自由行及團體的宮古島行程，且因應宮古島市/下地島首航，攜手日系保養品牌資生堂國際櫃，推出首航限定禮遇，凡搭乘首航班機商務艙旅客，將有資生堂國際櫃頂級系列極上御藏保養防禦奢華6件禮；經濟艙旅客可獲贈新豔陽夏系列水離子熱防禦UV隔離露海島防曬3件禮，而搭乘首航班機旅客皆可獲得專屬回饋兌換卡，憑卡至資生堂櫃點體驗，即可獲贈新台幣1000元好禮。

另外，星宇航空說，與DJB全球eSIM合作，自8月22日開航日起，將期間限定提供所有搭乘台北出發的旅客「日本4日吃到飽eSIM」，報到時於機場櫃檯領取，超過4日行程者可使用專屬折扣碼續購。（編輯：李亨山）1140507