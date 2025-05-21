搭台積電赴美商機 星宇航空：明年2月直飛鳳凰城

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（中央社記者江明晏台北21日電）鳳凰城市長蓋雷哥今天宣布，星宇航空計劃開通鳳凰城與桃園的直飛航班，星宇航空證實消息，並指出目標於2026年2月開航；這將是鳳凰城和亞利桑那州首個直飛亞洲的航班，市場也看好搭上台積電加碼投資美國的商機。

台積電亞利桑那州第1座先進晶圓廠已經大量生產，第2座晶圓廠的建設也已經完成，第3座晶圓廠最近動土建造。

鳳凰城天港國際機場今天發布新聞稿表示，鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）今天宣布，星宇航空計劃開通鳳凰城天港國際機場和台北桃園機場之間的直飛航班，該服務正在等待政府的最終批准，預計將於明年初開始運營，每週有3至4次航班，這也是鳳凰城和亞利桑那州首個直飛亞洲的航班。

星宇航空今天上午證實此消息，並回應星宇航空台灣桃園-美國鳳凰城航線目標於2026年2月開航，目前航班細節尚待主管機關核准。

今年3月，美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元；台積電在美投資規模將達1650億美元，有望帶動更多工作機會和航班需求。

鳳凰城市長蓋雷哥透過新聞稿表示，鳳凰城首個直飛亞洲的航班反映當地經濟取得的驚人進步，以及作為國際化城市的崛起，台積電對鳳凰城的歷史性投資帶來數千個高薪工作崗位，現在正幫助增加航空服務需求。

另外，星宇航空董事長張國煒表示，「從踏上鳳凰城的那一刻起，就知道星宇航空應該投資開通這條航線」，他指出，台北和鳳凰城之間的業務成長令人矚目。

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星宇航空表示，將成為首家為鳳凰城社區提供亞洲直飛服務的航空公司，首先由擁有306個座位的A350-900飛機啟動，一旦獲得政府正式批准，機票將開始發售。

星宇航空同時看好，美國鳳凰城優良的商業與旅遊潛力，該城市已成為創新產業中心、科技產業生態系發展，吸引科技業大廠紛紛進駐，除瞄準商務市場，鳳凰城也擁豐富觀光資源，包括壯麗的沙漠景觀與多樣的戶外活動。（編輯：楊凱翔）1140521