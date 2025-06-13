張國煒：今年審慎樂觀 關稅、海嘯預言都影響航空業

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（中央社記者江明晏台北13日電）星宇航空董事長張國煒表示，今年首季營運不錯，但第2季受關稅戰影響，下半年要看川普「他跟瘋子一樣，每天出新招」，也坦言地震海嘯的預言「怎麼可能沒影響」，但今年審慎樂觀，獲利會繼續締造佳績。

星宇航空今天召開股東常會，有小股東發言，肯定星宇航空順利轉盈，「給董事長張國煒拍拍手」。

張國煒表示，「一路走來荊棘滿布，拚到這樣不是那簡單，壓力很大」，他也說，很多酸民說擴張太快，但也沒辦法，這產業不擴張快，很難競爭，「慢慢來，就像是復興航空將近60年才要開國際線，弄不過人家」，應對這樣條件，必須快速擴充，有些處理不妥當的地方，團隊會想辦法處理，他真的特別感謝團隊和員工。

星宇航空2024年稅後純益新台幣13.24億元，年增788%，每股純益0.53元，連續2年轉盈。

針對股東質疑星宇航空尚未配息，張國煒表示，「去年才開始小賺，可理解小股東立場，但我們壓力很大，」，第一，盈利還不是很多，加上疫情期間累積虧損大概有新台幣100億元，今年可把100億元累積虧損打消，「明年配息看看有沒有機會」。

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談及公司營運，張國煒表示，星宇航空非常重視飛安，今年首季營運不錯，但第2季受關稅戰影響，下半年要看美國總統川普要怎麼做，坦言「他跟瘋子一樣，每天出新招」，造成全球經濟不穩定，還有學生簽證發放變數，「有些留學生不敢回來」，加州有示威活動，後續影響航空的效應要繼續觀察，但整體而言，星宇航空會「審慎樂觀走今年的路，希望今年獲利繼續締造佳績」。

針對市場盛傳7月5日海嘯預言，恐影響日本航線銷售，他坦言「怎麼可能沒影響」，所以說航空業真的很難經營，戰爭影響、經濟也影響，傳言多少會影響，也會影響獲利能力。但他也反向思考說，現在買機票去日本可能就是最好的時間點。（編輯：楊凱翔）1140613