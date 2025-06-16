防原鄉部落成孤島 原民會攜手內政部精進救災量能

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（中央社記者張雄風台北16日電）原民會與內政部今天合辦防颱整備記者會，會中表示，由於汛期已至，原住民族部落多位處偏遠且屬易成孤島地區， 期許透過跨部會合作，精進原鄉部落的防救災量能。

原住民族委員會今天與內政部首次共同舉辦「114年防颱整備記者會 」。會中表示，期許透過各部會的合作，持續精進原鄉部落的防救災作為及量能。

原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur表示，原住民族部落多位處偏遠且屬易成孤島地區，隨著極端氣候加劇與災害型態的多元化，部落面臨的挑戰日益嚴峻。

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曾智勇表示，為精進防災整備作為、提升地方政府風險判斷決策能力、減少災情資訊落差及推動部落自主防災，今年5月已辦理「原住民族地區首長及主管防災研習訓練」，更建置「原住民族地區災害通報聯繫社群」及「原住民族部落決策支援輔助平台」，並持續推動「宜居部落建設計畫」以強化部落安全防（減）災機能。

原民會表示，因汛期已至，各級機關應強化易成孤島部落防救災整備作為；原民會未來也將持續深化與內政部等相關部會的合作機制，共同朝向強化原鄉防救災量能的目標來努力。 （編輯：張銘坤）1140616