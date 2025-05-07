季連成：汛期可能遭遇複合式災害 應落實整備

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（中央社記者賴于榛台北7日電）汛期將至，行政院政務委員季連成今天指出，台灣去年歷經地震、風災等嚴峻考驗，部分重要公共工程設施仍處於復原重建階段，面對今年汛期可能遭遇的複合式災害挑戰，中央及地方政府務必落實各項防災整備措施。

為因應今年汛期可能發生的豪雨、颱風等極端天氣事件威脅，行政院下午透過新聞稿表示，行政院長卓榮泰指示季連成召開「114年汛期防災整備會議」，邀集中央與地方政府共同檢視及強化各項防汛整備工作。

季連成會中表示，台灣去年經歷0403花蓮地震及凱米、山陀兒、康芮、天兔等颱風的嚴峻考驗後，部分重要公共工程設施仍處於復原重建階段，加上今年年初嘉南大埔地震地殼變動的影響，導致國土脆弱度提升，中央及地方防災夥伴，務必上緊發條，全面盤點人力、物力等防災資源，完備備援方案，並積極落實應變措施。

他說，面對今年汛期可能遭遇的複合式災害挑戰，中央及地方政府務必保持橫向與縱向聯繫，落實各項防災整備措施，秉持「防災重於救災，離災優於防災」的精神，督促所屬防災應變人員落實辦理相關整備工作。

季連成也提醒，演習是韌性整備的重要工作，而演習包含兵棋推演及實兵演練，兵棋推演應為狀況下達的推演模式，而實兵演習應採實地、實人及實景的實施方式，藉由不斷的演習與演練，在面對實際災害來臨的考驗，才能處變不驚、有條不紊、快速應變。

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談到中央及地方政府應落實檢視應變機制的編組完備，季連成指出，鄉（鎮、市、區）公所層級建立災害協作中心係執行災害應變的機制，應確實建立公所人員及民間組織的編組作業，並完備通訊系統設施，同時也應落實現行防災士的訓練及編管，以利災時能快速結合民間力量參與協助。

季連成表示，災害發生時，應運用應變管理資訊系統（Emergency Management Information Cloud，簡稱EMIC）系統進行災情查通報作業，請中央及地方政府充分運用現行所建置EMIC系統，以利災時有效進行資源管理、指揮調度及支援配置等作業。（編輯：蘇志宗）1140507