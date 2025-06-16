內政部：防颱整備完成 易成孤島區將強化電力供應

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（中央社記者賴于榛台北16日電）颱風季將至，內政部長劉世芳今天說，已盤點全台184處易成災害的孤島地區，完成避難收容處所、糧食儲備、道路搶修機具及直升機起降點、空投點等項目防災整備，未來也會透過太陽能、小水力發電等，強化易受影響區域的電力供應。

劉世芳今天與原民會主委曾智勇舉行防颱整備記者會，劉世芳致詞指出，天災發生時，山上或是偏遠地區角落容易受影響，為守護部落家園，提升全國易成孤島及偏鄉地區的整體防救災能量，消防署已盤點13縣市184處易成災害孤島地區，並完成避難收容處所、糧食儲備、道路搶修機具及直升機起降點、空投點等項目防災整備工作。

劉世芳說，內政部也已推動「台灣特種搜救隊5G數位AI救援平台」，並協同原民會強化「原住民族減災、整備、應變措施」、建置「原住民族部落決策支援輔助平台」，期盼透過跨部會及與地方政府的合作，降低災害帶來的風險、遠離災害，讓易致災區域更有韌性。

劉世芳提到，未來針對易受影響部落，政府將優先強化電力供應等基本設施，如太陽能、小水力發電、儲能電池、大型油電發電設備，這些措施將由「全社會防衛韌性委員會」的協助下，跨單位共同推動。

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內政部推動防災士培訓，目前已培訓4萬8540名防災士。劉世芳說，今年訓練更納入常備役、替代役等，預估可達10萬人，充實更多民間力量，強化防救災量能，未來將繼續與民間團體、學校、機構合作，持續辦理韌性社區標章制度及防災士認證，擴大防災士訓練。

曾智勇表示，日前已邀請地方基層共同討論防颱整備注意事項，而為讓族人更放心，政府會持續努力，提供更多照顧。（編輯：謝佳珍）1140616