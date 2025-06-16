加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
大谷翔平二刀流回歸 道奇下一戰先發主投對教士
首頁 / 兩岸

中國5月規模以上工業增加值5.8% 遜於預期

2025/6/16 11:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）中國國家統計局今天公布5月份經濟數據，中國全國規模以上工業增加值年增5.8%，全國固定資產投資年增3.7%，均遜於預期；社會消費品零售總額年增6.4%，勝過市場預期。統計局表示，下階段要統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，擴大內需。

中國國家統計局今天公布，中國5月份全國規模以上工業增加值年增5.8%，低於預期增長。今年1至2月、3月及4月分別為5.9%、7.7%、6.1%，顯示規模以上工業增加值已連續2個月下降。5.8%也是2024年11月後新低，當月年增5.4%。

中國1至5月份全國固定資產投資（不含農戶）年增3.7%，遜於市場預期。2024年1至5月份的全國固定資產投資年增4%。

中國5月社會消費品零售總額年增6.4%，表現優於市場預期，也比4月增快1.3個百分點。

google news透過 Google News追蹤中央社

中國1至5月份全國房地產開發投資年降10.7%，其中住宅投資年降10%。

中國國家統計局表示，隨著政策組合效應持續釋放，5月份穩經濟促發展效果顯現，但外部不穩定不確定因素較多，國內需求擴大內生動能尚需增強，經濟持續回升向好基礎仍需穩固。下階段要統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，把擴大內需、國內大循環放在更突出的位置，著力穩就業穩經濟。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1140616

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：