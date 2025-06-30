63歲婦右側癱軟疑中風就醫 5公分心臟黏液瘤作祟

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）63歲婦人突發右側肢體癱軟，本以為是中風送醫檢查，發現元凶不是一般血管性中風，而是一顆逾5公分、長在左心房的心臟黏液瘤，接受微創開心手術，成功切除腫瘤，康復出院。

台中慈濟醫院今天發布新聞稿，心臟外科醫師鄭伊佐表示，心臟黏液瘤是心臟內最常見的原發性良性腫瘤，約8成生長於左心房，黏液瘤質地柔軟、形狀像果凍，會隨心跳在心房與心室間擺動；一旦腫瘤阻塞瓣膜出口，就會干擾血液流向全身，形成血栓，血栓流出阻塞血管導致腦部缺血，進而出現中風症狀。

鄭伊佐說明，婦人的腦部影像確實顯示缺血性中風跡象，進一步檢查卻找不到常見的血管性病變，直到執行心臟超音波掃描，那顆隨心跳搖晃的黏液瘤才終於現形；若未及時發現並即時處理，婦人可能會再度中風，甚至因腫瘤阻塞心臟血流，引發致命性問題。

婦人面對突如其來病情與手術建議，一度陷入掙扎，還曾考慮轉到醫學中心求診，但鄭伊佐堅定自信態度，讓她與家屬選擇留下來接受治療。

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負責執行手術的鄭伊佐評估，病人年過6旬，無高血壓、糖尿病等慢性心血管疾病風險，身體條件良好，加上腫瘤位置適合微創路徑，決定採取右側胸肋間進入，從周邊建立體外循環後、從左心房切開取出腫瘤及其根部，再以心包膜補片修補方式手術。

微創手術傷口小、恢復快，婦人在手術隔天即脫離呼吸器，醫療團隊安排早期復健介入，婦人出院前右側肢體功能已明顯改善，僅感覺右手稍有遲鈍，術後預期身體功能可隨時間逐步恢復。（編輯：陳仁華）1140630