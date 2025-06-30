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台南推暑假逛博物館 挑戰任務集章抽獎

2025/6/30 16:36
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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市立博物館舉辦「時空探險王－六館集章大挑戰」活動，明天起至8月31日完成6處館舍集章，就可參加抽獎，鼓勵學子們利用暑假走入博物館，體驗不同館舍特色內容。

台南市政府文化局長黃雅玲今天告訴中央社記者，博物館不只是靜態展覽場域，更是培養探索力與創造力的知識寶庫，此次串聯市立博物館、南瀛天文館、左鎮化石園區、山上花園水道博物館、噍吧哖事件紀念園區及兒童科學館共6大館舍，邀請民眾化身探險家進行探索。

黃雅玲表示，今年暑假特別設計「時空旅行護照集章冊」，民眾可從任一館啟程，完成每館專屬任務蒐集印章，集滿全套即可兌換抽獎券參加抽獎，鼓勵大家走進博物館，開啟屬於自己的冒險故事。

黃雅玲指出，此次6大館舍各自發揮特色，從築城祈願、河流創作、化石尋寶到數字推理、明信片寄送與互動積分，讓民眾用最有趣方式，重新認識台南文化與科學底蘊。

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台南市立博物館長何秋蓮表示，集章獎品豐富，最大獎是iPad 11，還有藍牙耳機、「巷仔Niau」禮盒組、7-11禮券等，7月底前完成集章者可搶先參加8月15日早鳥抽獎，抽中早鳥獎者同時保留參加9月15日最終抽獎資格。

何秋蓮表示，活動也搭配多場限時主題日，邀請大家在府城試煉、恐龍探險、番薯故事、親子手作與實境挑戰中，邊玩、邊學、邊體驗，透過遊戲探索知識，創造家庭共遊美好回憶，讓博物館成為充滿互動與驚喜的城市舞台。（編輯：吳素柔）1140630

黃雅玲
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